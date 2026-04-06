清明收假送「紅包」！金門80歲以上、6歲以下縣民 搭返鄉專船免費

金門縣長陳福海向搭船的鄉親宣布，以後80歲以上長者、6歲以下兒童搭返鄉專船免費。（記者吳正庭攝）

今天是清明連假最後一天，旅客歸心似箭，金門縣長陳福海前往回程台中港的清明專船送船，順道送出顧老、顧幼的社福紅包，未來每年重要節日的返鄉專船，80歲以上長者、6歲以下兒童搭船免費，最快端午節上路。

濃霧影響，金門租用的清明節返鄉專船「金門快輪」，載著247名旅客準備返回台中港，陳福海看到90歲的蔡水池也要搭船、上前迎接；他心血來潮，在副縣長陳祥麟陪同下，登上客輪與旅台鄉親寒暄。

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陳福海看到船上眾多旅台鄉親搭乘專船返金，突然宣布，以後80歲以上長輩、6歲以下兒童搭船，統統不要錢，「但要自付保險」，讓船艙內鄉親高興得拍手叫好。

他說，金門交通容易受天候影響，尤其在重要節日連假期間，縣府除了持續強化空運與海運備援外，也應透過分流機制，讓鄉親有更多元的返鄉選擇；他也說，優先照顧高齡長者與幼童族群，可以讓有搭船需求的民眾，能更順利往返台、金。

陳福海幕僚表示，這項新的福利措施，將針對重要節日或連假要從海運返金的專船實施，初步的構想，仍以設籍金門的80歲以上長者、6歲以下兒童免收船票費用，相關配套待後續研議再行確認，如果順利，若是端午節也有專船計畫，最快可望於端午節實施。

金門縣長陳福海（左2）前往料羅港為搭乘清明專船返台的鄉親送船。（記者吳正庭攝）

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