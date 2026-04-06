澄清湖棒球場湧1.6萬球迷！邱俊憲：透過開發案爭取大螢幕更新

澄清湖棒球場台鋼雄鷹與統一獅大戰，吸引超過1.6萬球迷進場。（翻攝邱俊憲臉書）

中職37年、澄清湖棒球場再次熱鬧沸騰，台鋼雄鷹與統一獅大戰吸引1萬6706位球迷進場；高市議員邱俊憲賽後喊話，在休閒專區投資商協議過程中，可積極爭取讓球場維管改善及大螢幕更新等項目。

邱俊憲與李昆澤、邱議瑩、黃捷等立委，黃文益、鄭孟洳等議員與林浤澤里長一起觀賽，賽前更在Marco Liu 馬口與柏彰的號召、安排與協助下，發放由場外攤商現場準備的雞柳條、雞蛋糕、手搖飲、薯條等點心，和現場球迷一起同樂。

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他分享球賽結果，台鋼雄鷹最終以7：4擊敗統一獅，拿下精彩勝利，王柏融單場雙響砲、5分打點，球員拚戰到底，球迷全力應援，讓整座球場再次充滿熱血與感動；形容奮力拚戰的球員、熱情吶喊的球迷，賦予了球場最珍貴的生命與力量。

邱俊憲說，除了為精彩賽事喝采，在議會也會持續關心澄清湖棒球場未來整體發展，針對澄清湖棒球場運動休閒專區完成評選、投資商順利出爐，樂見整體開發案向前邁出重要一步，也期待未來規劃能與球場高度結合，將球場所需相關服務機能，包括餐飲、購物及休閒等需求，一併納入未來開發與經營規劃之中。

針對目前規劃於今年完成議約、2028年辦理更新區域開工的期程，他呼籲市府應在與投資商協議過程中，積極爭取讓球場維管改善及大螢幕更新等攸關球迷權益與觀賽品質的重要項目，能夠優先進場、先行落實，早日讓澄清湖棒球場及周邊運動休閒專區成為高雄重要的新亮點！

澄清湖棒球場台鋼雄鷹與統一獅大戰，吸引超過1.6萬球迷進場、場面沸騰。（翻攝邱俊憲臉書）

高市議員邱俊憲與多位立委、市議員觀看職棒鷹獅大戰。（翻攝邱俊憲臉書）

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