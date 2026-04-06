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    首頁 > 生活

    高雄恐龍酷樂園落幕 4天人潮破百萬擠爆衛武營

    2026/04/06 22:28 記者許麗娟／高雄報導
    日本擬真恐龍無論體型、動作、聲音都很逼真，令人驚呼連連！（高雄市教育局提供）

    日本擬真恐龍無論體型、動作、聲音都很逼真，令人驚呼連連！（高雄市教育局提供）

    2026高雄兒童節「恐龍酷樂園」在衛武營國家藝術文化中心歡樂落幕，今（6）日最後一天人潮再創高峰，吸引逾30萬人到場爭看擬真恐龍，現場同時最多人潮超過10萬人。市府統計，4天累積突破100萬人次進場，無論是恐龍展演、互動體驗、拍照打卡區或攤商市集，皆湧現滿滿人潮。

    高雄市教育局指出，恐龍酷樂園自開幕起即人氣爆棚，首日即吸引逾25萬人次參與，雖然第二天受雨勢影響，但活動第三日天氣轉晴、突破28萬人次入園，今天更多遊客把握時間搶看恐龍，再創超過30萬人。這波恐龍熱潮，包括日本DINO-A-LIVE擬真恐龍演出，結合恐龍大草原、化石挖掘、互動闖關等多元內容，成功打造寓教於樂的沉浸式體驗，為今年兒童節留下難忘回憶。

    除了精彩展演外，由衛武營及高雄市青年局招募的特色攤商市集同樣表現亮眼，超過百攤創意品牌齊聚，從特色美食、文創商品到親子手作體驗，吸引民眾駐足消費，現場買氣強強滾，不少攤商表示業績明顯成長，成功帶動青年創業與在地經濟發展。

    日本DINO-A-LIVE演出團隊金丸賀也社長表示，第一次來到台灣展演，就選擇高雄，在兒童節期間也見識到高雄市民滿滿的熱情，每一場的展演人潮都大爆滿，讓自己與所有演出的社員都相當感動，非常感謝高雄市民的熱情支持。

    高雄市長陳其邁今晚也親自出席最後一場「超恐龍體驗」場次，並與演出團隊一同謝幕，感謝民眾連假期間踴躍參與。

    擬真恐龍秀每場演出都吸引爆滿民眾觀賞。（高雄市教育局提供）

    擬真恐龍秀每場演出都吸引爆滿民眾觀賞。（高雄市教育局提供）

    高雄恐龍酷樂園今日落幕，連假4天吸引逾百萬人入場。（高雄市教育局提供）

    高雄恐龍酷樂園今日落幕，連假4天吸引逾百萬人入場。（高雄市教育局提供）

    恐龍主題攤位市集4天活動也都擠滿人。（高雄市教育局提供）

    恐龍主題攤位市集4天活動也都擠滿人。（高雄市教育局提供）

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