新竹縣首座社宅「新湖好室」明年竣工 第二座「信勢安居」用地變更案公告

新竹縣第二座社宅「信勢安居」基地，由停車場用地變更為社會福利設施用地，經都市計畫審議等行政程序，本月1日正式公告。（記者廖雪茹攝）

新竹縣社會住宅計畫，繼首座社宅湖口鄉「新湖好室」興建中、預計明年3月竣工，鄰近台鐵湖口車站的竹縣第二座社宅「信勢安居」基地，由停車場用地變更為社會福利設施用地，本月1日正式公告，後續將由內政部委託國家住宅及都市更新中心規劃、興建。

新竹縣政府表示，變更湖口都市計畫（停車場用地為社會福利設施用地）案，變更的停2（成功）停車場位於湖口都市計畫區中心，達生路與成功路口，面積0.43公頃。鄰近台鐵湖口車站，周邊500公尺範圍內有湖口戶政所、地政所、消防分隊、新湖國小、以及湖口鄉公所等公共設施，生活機能便利。

請繼續往下閱讀...

停2開闢多年，提供128個平面汽車停車位，但據統計使用率僅20至30%。為照顧青年及弱勢族群的居住需求，落實中央住宅政策與有效利用閒置公有土地，配合興建示範性的社宅，以符合大眾運輸導向的都市發展理念，提供更多停車空間，並配置一定空間供社會福利、商業服務使用。

縣府產業發展處表示，目前新竹縣共有7處社宅預定基地，分別位於竹北市2處、竹東鎮3處及湖口鄉2處等，全由國家住都中心評估及規劃興建，縣府協助辦理用地變更行政作業，未來合計將可提供近2000戶。

其中，位於湖口鄉信義街的「新湖好室」，已於2023年11月20日動工，由國家住都中心耗資7億6849萬元興辦，為1棟地上11層、地下2層的建物，總戶數132戶，內部規劃有日照中心與托嬰中心等，目前施工進度約6成，預計2027年3月竣工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法