新北民代挽袖捐血 邀民眾讓社會更溫暖

議員呂家愷挽袖捐血，拋磚引玉。（圖由呂家愷辦公室提供）

清明連假最後1天，國民黨新北市議員呂家愷今天攜手地方社團、里長及企業，共同在樹林鎮南宮舉辦年度公益捐血活動，他也挽袖捐血，拋磚引玉，呂家愷表示，捐血不僅是簡單的善行，更是能在關鍵時刻挽救生命的重要力量，他邀請大家未來持續用行動傳遞愛心，讓社會更加溫暖。

呂家愷說，公益捐血活動已持續舉辦多年，去年活動成功募集近300袋熱血，他今年再次以樹林青溪協會理事長的身分，與所有夥伴、友會一同攜手舉辦年度熱血公益活動，透過眾人齊心投入，不僅幫助穩定血庫供應，更凝聚地方向心力，讓愛與關懷在社區中持續流動。

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樹林鎮南宮董事長許正秋指出，鎮南宮長期深耕地方公益，此次再次提供場地參與捐血活動，十分有意義，廟宇不僅是信仰中心，更是凝聚人心、回饋社會的重要平台，盼藉此次活動拋磚引玉，帶動更多善心人士投入公益行列。

樹林區長洪崇璉表示，感謝呂家愷及各協辦、贊助單位長期投入公益，讓捐血活動年年持續、成果豐碩，捐血是最直接，也最具意義的助人行動之一，呼籲民眾一起用實際行動支持醫療體系，守護更多寶貴生命。

國民黨新北市議員呂家愷（左7）邀民眾持續用行動傳遞愛心，讓社會更溫暖。（圖由呂家愷辦公室提供）

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