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    首頁 > 生活

    下雨救水情 中寮龍鳳瀑布從「小童尿尿」回復湍急瀑布

    2026/04/06 20:04 記者陳鳳麗／南投報導
    清明連假3天雨水挹注，龍鳳瀑布中的龍瀑布再現飛瀑的美景。（楊博惇提供）

    清明連假3天雨水挹注，龍鳳瀑布中的龍瀑布再現飛瀑的美景。（楊博惇提供）

    中部地區今年1月起到上週持續乾旱不雨，中寮鄉知名的龍鳳瀑布已乾涸，瀑布變成小童尿尿，且下方溪水因沒有下雨攪動，逐漸優養化，更糟的是，山上仰賴山泉水的居民近來常得下山找水，所幸清明連假已連下3天的雨，龍鳳瀑布水量大增且變湍急，山泉水也變多，紓解山區水荒。

    中寮鄉的龍鳳瀑布是由龍瀑布和鳳瀑布組成，今年因長時間不下雨，龍瀑布、鳳瀑布已變成涓細的小水柱，甚至有時幾乎沒有水流下，在瀑布底下完全沒有負離子，瀑布下水的溪流也因沒有下雨，水位大降且因沒有攪動，優養化嚴重。

    清明連假下了3天的雨，中寮鄉累積雨量近150毫米，原本乾涸的龍鳳瀑布，經這波雨勢的幫忙，水量變多且變湍急，瀑布終於再現壯觀飛瀑美景。

    該鄉青創團體「中寮之藝」負責人楊博惇指出，4月11日要辦螢火蟲音樂會，雖已報名額滿，但很擔心瀑布下的音樂會，無瀑布景觀可賞，所幸3天的雨水，回復瀑布景致，遊客將可看螢火蟲，也可在飛瀑下聆賞音樂。

    3天降雨不只救回中寮龍鳳瀑布，也對南投縣水情有很大助益，仁愛、國姓山區降雨量大，其中仁愛鄉3天累積雨量逾270毫米，山上的雨水順烏溪而下，農作物大量補水，清明連假之後預估可解除部分農田的輪灌措施，而鳥嘴潭人工湖也因烏溪出水量達13CMS以上，可望重新從烏溪取水、蓄水。

    3月底龍鳳瀑布的龍瀑布，幾乎已感受不到有水從岩壁流下。（楊博惇提供）

    3月底龍鳳瀑布的龍瀑布，幾乎已感受不到有水從岩壁流下。（楊博惇提供）

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