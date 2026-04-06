台東賓朗村導入數位與健康服務 打造高齡友善社區

台東縣府將數位照護導入社區並進行教育訓練。（縣府提供）

台東縣政府推動「智慧共生示範社區計畫」，透過社區培力育成中心提供專業輔導，強化社區照顧與數位應用能力。卑南鄉賓朗村辦公室日前在活動中心辦理「智慧共生・社區升級—增能學習課程」教育訓練，吸引社區幹部、志工及居民踴躍參與，展現智慧共生社區與數位轉型。

社會處說明，教育訓練內容涵蓋智慧照護設備操作、社區健康促進、LINE數位工具應用及案例分享等，協助參與者建立基礎數位能力。透過AI體健設備與雲端健康管理概念，長者可即時掌握健康數據，結合LINE平台推播資訊與活動通知，提升服務即時性與精準度；導入TTPUSH點數機制，鼓勵居民參與健康活動並回饋在地商家，形成「健康促進×在地經濟」循環。課程著重培育「數位互助團」及「智慧導師」，促進跨世代合作，強化社區整體韌性。

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縣政府指出，結合社區培力育成中心與在地社區共同推動共生社區，透過系統化培力與實地輔導，累積智慧發展經驗，強化自主運作與服務量能。未來將持續深化合作夥伴關係，協力打造韌性與永續發展網絡。社區培力育成中心將持續提供專業支持與資源連結服務。

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