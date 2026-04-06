中壢普忠路尖峰塞爆！將塗銷部分停車格增為3車道紓解車流

桃園中壢普忠路往龍岡方向塗銷約15格汽車停車格，將增設1車道紓解車流。（記者李容萍攝）

桃園市中壢區普忠路的車流量大，尤其往榮民南路與龍岡方向因車道配置問題長期壅塞造成用路人困擾，立委魯明哲日前邀集相關局處會勘，決議塗銷路邊部分停車格、增加車道寬度，將現行2車道配置拓寬增為3車道，並增設右轉專用道及右轉通行秒數以減少尖峰時段回堵的現況，期盼能有效紓解尖峰時段車流。

市府交通局交通工程科長林彥鋒今日表示，針對中壢區普忠路往龍岡方向經常性回堵情形，經會勘討論，決議塗銷鄰近路口處約100公尺範圍汽車格（約15格），以增設1車道，使往龍岡方向由2車道漸變為3車道，同時考量右轉車流量大，一併將外側車道調整為右轉專用道，搭配增加右轉時相，提升右轉車流紓解效率，全案工程預計4月中旬完工，解決當地長期的交通瓶頸。

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魯明哲表示，普忠路往榮民南路方向在上下班尖峰時段，該路段於右轉往榮民南路與龍岡方向車流量龐大，現有僅2線道，其中1線道提供直行與右轉，實際觀察主要車流都是要右轉往龍岡方向居多，在交通尖峰時段，車流於路口處就開始壅塞等待右轉，導致用路人怨聲連連。

另外，當地交通號誌約僅有20秒綠燈讓車輛可以右轉，因此建議增設右轉專用燈號，配合未來設置右轉專用道，可增加約20秒時間讓車流可以右轉，可有效增加車流紓解效率。

桃園中壢普忠路往龍岡方向塗銷約15格汽車停車格，將增設1車道紓解車流。（桃園市交通局提供）

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