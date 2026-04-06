台中國際機場航線爆發！大眾運輸系統未跟上 清明連假找嘸車位大塞車

台中機場到市區，快捷公車只有1條555，市議員要求再增設幾條。（記者蘇金鳳攝）

台中國際機場航線大爆發旅客增加，但遭質疑大眾運輸跟不上腳步，民進黨多位議員質疑台中國際機場不但機場捷運（橘線）遙遙無期，清明連假民眾因找不到停車位，加上塞車差點趕不上飛機，到機場快捷公車只有一條555，非常落後，要求快捷公車假期增加班次及路線，並且加速機場捷運的興建。

交通局長葉昭甫表示，台中機場共提供2處停車空間，合計約274席汽車格，並將停車場剩餘車位上傳至「台中交通網APP」，民眾可隨時查詢；交通局表示，日前啟動「台灣好行555機場快捷線」公車路線，行駛動線及班次配合台中國際機場航班報到及抵達時間。

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市議員張芬郁表示，台中國際機場已達到26條航線，航線雖大爆發，卻因進出機場大眾運輸系統的不足，導致清明連假台中機場的進出機場主要道路塞車嚴重，因機場臨近停車場不足難以停車，就有民眾開車找不到停車位差點上不了飛機，旅客抱怨不已，甚至有中部旅客抱怨到桃園國際機場的路程還比較快。

張芬郁表示，捷運橘線來不及蓋，到機場快捷線只有一條555公車，班距30至60分鐘，不在該路線的民眾要如何到機場？建議市府在機場捷運線未完工前，請多設幾條不同路線的快捷公車。

議員林德宇表示，捷運橘線串聯機場到市區、屯區、大里、霧峰這條路線，但市府都在做表面文章，無法看到實質進度，從機場到市區的捷運路線或是重要接駁，完全只能急就章，如何帶動台中市整體觀光的發展及旅客便捷交通的需求？盧市府有愧於8年任期。

捷運工程局表示，機場捷運線的可行性研究，交通部已於2月2日轉呈給行政院審查，現正由行政院審查中，整體計畫已進入中央審議關鍵階段。

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