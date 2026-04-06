台南毒蛇數據怪現象 「赤尾青竹絲」逾半這區捕獲

赤尾青竹絲全身為翠綠色，腹部有一白色縱線，尾部為磚紅色，為其特徵。（記者蔡文居攝）

台南市每年捕獲約6000隻各種入侵民宅的蛇類，其中台灣六大毒蛇中，捕獲最多為眼鏡蛇、雨傘節、龜殼花及赤尾青竹絲。其中出現一個怪現象，近年捕獲的赤尾青竹絲幾乎半數以上都集中在新化區，其他行政區只有零星個體，甚至掛零。

這種某一種蛇類集中在特定行政區捕獲的現象，令人費解。南市農業局森保科長朱健明表示，捕蛇數據每年都會變動，其關聯性仍有待探究；不過，新化區為民服務捕獲的赤尾青竹絲確實比較多，統計表上並沒有顯示捕獲地點和原因，仍有待更詳細的紀錄才能進一步來分析其因。

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以2024年為例，南市共捕獲20種、5967隻蛇。其中，台灣六大毒蛇，眼鏡蛇1319隻最多，其次為雨傘節522隻、龜殼花277隻、赤尾青竹絲154隻，鎖鏈蛇和百步蛇則為零；

其中，154隻赤尾青竹絲，新化區就多達84隻、佔半數以上，其次關廟區有17隻，其他行政區僅為個位數或未捕獲。而去年1至8月的統計，全市捕捉到52隻赤尾青竹絲，新化多達27隻，一樣佔半數以上；其次為關廟8隻。

赤尾青竹絲又稱赤尾鮐，體型並不大，成蛇可達90公分，全身為翠綠色，腹部有一白色縱線，尾部為磚紅色，為其特徵。在台灣主要分佈於1500公尺以下山區、開墾地、竹林或樹林附近，喜歡在池塘溝渠旁的樹上活動。其攻擊性強，常於夜間活動，由於數量多、分布廣，是台灣最常見的毒蛇之一。

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