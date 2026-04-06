花蓮遠雄海洋公園海豚秀落幕 將轉型海豚守護基地

遠雄海洋公園海洋劇場海豚表演「跳浪奇緣」推出近10年，6日迎來最終場演出，未來場域將轉型為海豚守護基地，將以動物福利、海洋教育為設計主軸，導入海洋生態解說與教育展演。（中央社，遠雄海洋公園提供）

遠雄海洋公園海洋劇場海豚表演「跳浪奇緣」推出近10年，今天迎來最終場演出，未來將轉型為海豚守護基地。

遠雄海洋公園表示，海豚傳說「跳浪奇緣」不僅是一場表演，更承載著推廣海洋教育與傳遞保育理念的重要使命，演出過程展現海豚與照護員的默契互動。

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2024年上路的「動物展演管理辦法」，規定所有保育類野生動物的展演方式，必須取得主管機關同意業者所提出的陳列、展示內容，才能延長展演許可。

遠雄海洋公園的鯨豚展演許可今年到期，園方沒有再提出申請，最終場演出後將正式退場。

遠雄海洋公園表示，將進行場域改造，打造以動物照護、教育、科學為核心主題的「海豚守護基地」，導入海洋生態解說與教育展演，目前正在規劃中，將分階段推出，以全新面貌迎接遊客。

為了紀念「跳浪奇緣」的精彩歲月，園區推出「買大送小」限時優惠活動，即日起至30日，購買全票可免費攜帶1名12歲以下小朋友入園，雖然少了海豚秀，但還有海洋探索館、水晶城堡及遊客設施可遊玩。

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