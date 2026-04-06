高雄爆春捲集體中毒案 檢察官帶隊衝市場追查

高雄市苓雅區正義市場爆發春捲食物中毒案，雄檢檢察官今（6）日下午帶隊衝市場攤位現場追查。（圖由雄檢提供）

高雄市苓雅區正義市場爆發春捲食物中毒案，截至目前通報人數已達134人，業者第一時間刻意隱匿部分食材，高市衛生局將依法加重裁罰36萬元，並移送高雄地檢署偵辦，雄檢檢察官今（6）日下午帶隊衝市場攤位現場，將追查業者所涉食安法刑責。

雄檢今天上午接獲衛生局通報，正義市場爆發春捲食物中毒案，因各醫院通報送醫被害人有增加趨勢，業者販售食品存有重大疑慮行為，顯已危及消費者生命、身體及健康，涉及食品安全衛生管理法的刑事責任。

請繼續往下閱讀...

雄檢檢察長黃元冠對全案十分重視，隨即由民生專組主任檢察官鄭博仁率檢察官吳韶芹和刑警大隊、苓雅分局員警，與高市衛生局共同成立聯合調查小組，今天下午2點，一行人直衝正義市場攤位調查，參酌衛生局移送的調查資料，將追查業者違反食品安全衛生管理法部分刑責，確保民眾食品衛生安全。

雄檢檢察官參酌高市衛生局移送的調查資料，將追查春捲業者違反食品安全衛生管理法部分刑責。（圖由雄檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法