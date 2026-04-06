為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北龜吼順天宮三朝清醮大典登場 漁夫市集7日到9日休市

    2026/04/06 16:31 記者俞肇福／新北報導
    新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區龜吼里「漁澳順天宮12周年三朝清醮大典」活動，萬里龜吼漁夫市集因配合在地宮廟舉辦活動，從明天（7日）至4月9日暫停營業，並於4月10日（週五）恢復正常營業。新北市政府漁業及漁港事業管理處提醒，民眾有意前往龜吼漁夫市集採買海鮮時，請留意營業時間調整，以免撲空。

    新北市漁業處長簡明雄表示，龜吼漁夫市集以販售漁船現撈活海鮮聞名，「現撈仔」象徵品質與新鮮的最佳保證，深受消費者青睞。每逢產季，更吸引不少饕客專程前往採購。

    隨著4月春季到來，正值多種當令海鮮盛產，包括肉質鮮甜的花枝、肥美飽滿的花蟹，以及口感細緻的午仔魚、馬頭魚與紅喉等，皆為市集熱門商品，適合民眾選購品嚐。

    漁業處指出，市集將於4月10日恢復營業，歡迎民眾把握春日海鮮產季，前往龜吼漁夫市集採買最新鮮的漁獲，感受來自海洋的鮮美滋味。

    新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

    新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播