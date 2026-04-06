新北龜吼順天宮三朝清醮大典登場 漁夫市集7日到9日休市

新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

新北市萬里區龜吼里「漁澳順天宮12周年三朝清醮大典」活動，萬里龜吼漁夫市集因配合在地宮廟舉辦活動，從明天（7日）至4月9日暫停營業，並於4月10日（週五）恢復正常營業。新北市政府漁業及漁港事業管理處提醒，民眾有意前往龜吼漁夫市集採買海鮮時，請留意營業時間調整，以免撲空。

新北市漁業處長簡明雄表示，龜吼漁夫市集以販售漁船現撈活海鮮聞名，「現撈仔」象徵品質與新鮮的最佳保證，深受消費者青睞。每逢產季，更吸引不少饕客專程前往採購。

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隨著4月春季到來，正值多種當令海鮮盛產，包括肉質鮮甜的花枝、肥美飽滿的花蟹，以及口感細緻的午仔魚、馬頭魚與紅喉等，皆為市集熱門商品，適合民眾選購品嚐。

漁業處指出，市集將於4月10日恢復營業，歡迎民眾把握春日海鮮產季，前往龜吼漁夫市集採買最新鮮的漁獲，感受來自海洋的鮮美滋味。

新北市萬里區龜吼漁夫市集，從明天起（7日）到9日休市3天，10日起恢復正常營業。（記者俞肇福攝）

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