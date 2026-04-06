不靠捕蚊工具！內行人公開超實用「滅蚊神技」 擊殺率100％

蚊子叮咬人類示意圖。（資料照，美聯社）

隨著天氣逐漸回暖，蚊蟲數量也開始增加，即便搬出電蚊拍等工具也難以阻止被叮咬，令不少民眾感到相當困擾。對此，一名網友分享自己常用的打蚊子祕訣，透露只要將手或容易滅蚊的用品「沾濕」，擊殺蚊子的成功率高達100%，神技曝光後，迅速引發熱烈討論，其他網友也留言分享各種有效滅蚊方法。

據悉，該名網友日前在Thread分享「打蚊子小秘訣」，他在貼文中描述，只要把手或打蚊子的器具以水沾濕，這樣就能讓擊殺蚊的成功率達到100%。原PO透露，這個方法是他就讀小學時意外發現的，當時他負責打掃廁所，遇到蚊子太多的情況，就會用這招滅蚊，並補充他其實不解為何蚊子對潮濕物品不會有太大反應。

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該文一出，立即吸引大批網友關注，一些熱心網友留言為原PO解惑，「蚊子熱感應，手沾濕察覺不到手來了」、「因為會黏住，很多時候你其實有碰到蚊子，但蚊子太輕，如果不夠快或距離沒抓準，反而會被掌風一秒掃開。手沾水之後，只要碰到蚊子就會啟動鎖定技，一路黏到你雙手合十為止，所以提升命中率」。

也有人分享其他滅蚊方法，「噴酒精100%有用，超好用，範圍非常廣，通常噴一兩下直接掉地上」、「我是手搓泡泡，然後直接揮，把自己當大型的網球拍，這個方法牠們不會死，牠們會黏在泡泡上」、「我在廁所看到蚊子，都先把雙手弄滿厚厚的泡沫，再去碰蚊子，因手乾乾時，縱使打到，牠們也能從我的指縫逃出」。

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