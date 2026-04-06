琉球「富漁慶2號」搶下屏東第一鮪 老船長開心到睡不著

琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家捕獲第一鮪。（記者蔡宗憲攝）

屏東第一鮪爭奪戰今年戰況格外扣人心弦，就在「崑發成7號」遺憾失格的低迷氛圍下，琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家在5日傳回捷報。這位在海上打滾53多年的老船長，入港後難掩興奮直呼「花了半小時才拉上來，開心到睡不著！」，也是歷年捕獲第一鮪最資深的船長。

「本來都是抓旗魚，真沒想到黑鮪魚上鉤，當時魚還差點掉下去！」67歲的洪福家細述過程。他說，出港才第5天，原本只是尋常的作業，沒想到在西南方海域會驚見大魚「中魚」。洪船長特別強調，比起搏魚的快感，他更掛心的是今年嚴格的「活魚起鉤」新規範，每1秒錄影都不敢馬虎。他在電話中不斷確認細節，深怕像前1艘漁船一樣因影像細節與殊榮擦身而過，那種戰戰兢兢的口氣，盡顯老一輩漁民對這項傳統榮譽的敬畏。

請繼續往下閱讀...

東港區漁會總幹事鄭鈺宸也指出，這次捕獲的地點相當罕見，位在台灣西南方海域，在長達26年的第一鮪歷史中，這僅是第5次在該海域勝出，往年都是在東南海域居多。船長「該錄的、該拍的，都有做好」，並正式驗魚確認去鰓、去內臟及活魚起鉤，且重量達175公斤以上。預計4月8日10時進行拍賣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法