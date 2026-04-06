為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    琉球「富漁慶2號」搶下屏東第一鮪 老船長開心到睡不著

    2026/04/06 16:14 記者蔡宗憲／屏東報導
    琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家捕獲第一鮪。（記者蔡宗憲攝）

    琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家捕獲第一鮪。（記者蔡宗憲攝）

    屏東第一鮪爭奪戰今年戰況格外扣人心弦，就在「崑發成7號」遺憾失格的低迷氛圍下，琉球籍漁船「富漁慶2號」船長洪福家在5日傳回捷報。這位在海上打滾53多年的老船長，入港後難掩興奮直呼「花了半小時才拉上來，開心到睡不著！」，也是歷年捕獲第一鮪最資深的船長。

    「本來都是抓旗魚，真沒想到黑鮪魚上鉤，當時魚還差點掉下去！」67歲的洪福家細述過程。他說，出港才第5天，原本只是尋常的作業，沒想到在西南方海域會驚見大魚「中魚」。洪船長特別強調，比起搏魚的快感，他更掛心的是今年嚴格的「活魚起鉤」新規範，每1秒錄影都不敢馬虎。他在電話中不斷確認細節，深怕像前1艘漁船一樣因影像細節與殊榮擦身而過，那種戰戰兢兢的口氣，盡顯老一輩漁民對這項傳統榮譽的敬畏。

    東港區漁會總幹事鄭鈺宸也指出，這次捕獲的地點相當罕見，位在台灣西南方海域，在長達26年的第一鮪歷史中，這僅是第5次在該海域勝出，往年都是在東南海域居多。船長「該錄的、該拍的，都有做好」，並正式驗魚確認去鰓、去內臟及活魚起鉤，且重量達175公斤以上。預計4月8日10時進行拍賣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播