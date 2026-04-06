仁德滯洪池洋紅風鈴木、花旗木盛開 綠籬迷宮1景「很皮克敏」

萬代橋水淨場綠籬迷宮的大花造型裝置藝術，讓部分皮克敏玩家直說「好想對著花刷精華」。（記者劉婉君攝）

今天（6日）是清明連假最後1天，中山高速公路台南仁德交流道附近的仁德滯洪池，正值洋紅風鈴木與花旗木盛開，雖然近日降雨打落不少花瓣，一整天仍有遊客前往賞花拍照，緊鄰的萬代橋水淨場綠籬迷宮內的多座大花造型公共藝術，更讓部分手遊《Pikmin Bloom》的玩家看了直說「很皮克敏」、「好想刷精華」。

仁德滯洪池畔種植許多花旗木與洋紅風鈴木，每年3、4月粉紅色花朵接力綻放，綿延成粉紅花廊，美不勝收，是台南知名的賞花景點，近期國內掀起皮克敏手遊風潮，許多民眾連假掃墓、出遊，沿途也順道打蘑菇、種花、刷大花收集精華，廣闊的仁德滯洪池周邊，也有多處蘑菇據點，可看到不少民眾前往拍照，或是皮克敏玩家順便打蘑菇完成任務。

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滯洪池北池旁的萬代橋水淨場，有座約2500平方米的綠籬迷宮，數座巨大花朵造型的裝置藝術點綴其間，有皮克敏玩家笑說，就像真實版的皮克敏大花，有些大花旁的綠籬七里香正好結出一顆顆紅色果實，「都想對著花刷精華了。」

台南仁德滯洪池畔的洋紅風鈴木及花池木盛開，清明兒童節連假期間吸引不少民眾前往賞花拍照。（記者劉婉君攝）

台南仁德滯洪池畔的洋紅風鈴木及花池木盛開，清明兒童節連假期間吸引不少民眾前往賞花拍照。（記者劉婉君攝）

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