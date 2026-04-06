環保享優惠！塑膠製品短缺 嘉市上百店家自備餐盒消費折現

民眾到活動合作店家消費，可享滿額現金折抵優惠。（嘉義市環保局提供）

中東局勢動盪影響原物料供應穩定性，國內塑膠包材、容器短缺，物價喊漲，嘉義市政府環保局舉辦「自備食器easy購．嘉eat永續新生活」活動，包括郭家雞肉飯等上百間商家響應，即日起到9月30日止，鼓勵民眾自備環保杯、餐盒外帶消費，提供滿額現金折10至20元優惠。

市環保局長孫意惇表示，市府年初普發6000元現金及消費滿2000元能兌換200元振興商圈夜市券活動，帶動消費熱潮，呼籲4月22日世界地球日主題「Our Power, Our Planet」，希望民眾享受嘉義美食也響應減塑，自備容器減少一次性垃圾，除了幫自己省錢，還有機會贏得Macbook Neo、iPad等大獎。

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孫意惇說，「自備食器」活動即起開跑，民眾攜帶環保杯或環保餐盒，前往合作店家外帶消費，用手機掃描店內活動二維條碼，飲品類滿40元折10元、連鎖店最高可折15元；餐點類單品消費滿40元折10元、滿80元折20元，填寫問卷還能參加抽獎。商家名單及活動辦法，可搜尋LINE帳號「自備食器easy購．嘉eat永續新生活」。

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