自助化服務3-3》速食、甜點到旅館自助服務時代夯 消費者反應兩極

無人拉麵店提供冷凍食品及飲品。（記者羅國嘉攝）

近年來，台灣的無人化、自助化服務從速食業到旅館業都能看到，但消費者真的都買單嗎？記者實地走訪發現，這些新型服務模式雖然在初次使用時需要適應，但整體而言帶來了相當程度的便利性，不過仍有不少民眾則擔憂，若某個環節故障，是無法馬上排除問題，且無人服務在高齡族群的適應度仍不佳。

疫後各產業積極打造無人化環境，記者實地走訪發現，其中麥當勞自助點餐機省去排隊時間，肯德基則推智慧快取櫃，具備恆溫功能確保餐點品質。除速食業，甜點市場也朝向無人化發展，如亞尼克的蛋糕販賣機，讓消費者可隨時購買新鮮蛋糕，不需依賴人工服務，大幅減少排隊與人力成本，這類無人自助模式的興起，使得消費者能夠更彈性地安排購物時間。

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另外，無人拉麵店同樣也受到不少消費者青睞，店內提供完整的食材與配料，消費者可自行挑選並烹煮，享受客製化的拉麵體驗，不僅減少人力需求，也讓消費者有更多自由度，不用擔心食材過剩導致浪費；無人旅館則透過智能系統讓旅客自助辦理入住與退房，無需櫃台人員協助，提升入住的便利性。

30歲的高姓男子對於速食店的智慧快取櫃相當滿意，他表示，因為可線上點餐後，到店依認證碼取餐，不僅還能吃到熱食也方便許多；20多歲的韓姓女子則說，「服飾店的無人服務應該可多推廣，因為我不太喜歡逛街時被店員關心。」

不過，50歲的陳姓女子認為，部分無人店的品管問題如果發生異常，是很難即時處理；且無人服務在高齡族群的適應度仍需加強，因為年長者即便知道現在都用QR Code點餐，但她們還是習慣直接請店員來服務，甚至操作點餐面板，且沒有感覺有得到溫暖服務。因此，無人服務若要普及，還需要考慮如何讓高齡族群也能輕鬆上手，及更加人性化。

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無人拉麵店現場提供多種配料、餐具等。（記者羅國嘉攝）

民眾排隊使用自助點餐機點餐。（記者羅國嘉攝）

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