自助化服務3-2》缺工曙光還是失業隱憂？ 專家籲政府跨部會整合保障勞權

民眾來無人拉麵店體驗自煮麵。（記者羅國嘉攝）

台灣的無人化、自助化服務主要以提高業者營運效率，也為消費者帶來許多便利性，並緩解缺工壓力。不過，台大國家發展研究所兼任副教授辛炳隆警告，目前自動化設備仍處於「教育顧客」階段，但長遠來看，當人力供給減少的速度趕不上企業導入自動化的速度，就業市場可能會出現失業問題，呼籲政府應儘速建立跨部會整合機制，在技術轉型與勞動權益之間取得平衡。

辛炳隆指出，目前自動化與無人化設備仍處於「教育顧客」階段，許多顧客不習慣或不會使用，反而讓現場服務人員負擔加重。因此，短期內並未出現大規模人力取代問題。然而，從長期趨勢來看，隨著少子化與勞動力短缺，勞力密集的服務業勢必將透過AI減少人力需求，這將對就業市場產生影響。

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辛炳隆表示，政府在推動AI與自動化政策時，應考量勞動市場狀況，避免發展速度過快，導致大規模失業；但若推動過慢，則無法解決缺工問題。因此，建議政府應建立跨部會整合機制，以確保政策發展與勞動市場需求平衡。

此外，現行法規未強制企業在導入自動化設備前，與勞工進行協商或提供安置機制。他舉例，當初金管會推動金融科技時，要求金融機構提撥資金作為員工安置基金，若員工因科技導入失去工作，應提供轉職或培訓機會。然而，目前除金融業外，其他產業並未有類似機制，未來恐造成勞工權益受損。

「企業若認為機器比人力便宜，勢必會加速導入無人化技術，這將成為勞動市場的重大挑戰。」辛炳隆建議，政府應要求企業在導入自動化設備時，至少需事先告知員工，並建立轉職與培訓計畫，以降低衝擊。

對於自動化可能影響勞動市場，麥當勞表示，在引進「數位自助點餐機」的同時，反而擴大人員招募，除協助消費者選購餐點，還會以走動式服務，以提供即時協助；亞尼克則說，客群消費習慣不同，所以門市業績不會間接受影響，實體門市與智能服務將持續並進投資，也不會導致失業問題。

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