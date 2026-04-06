自助化服務3-1》衛生與食安標準跟得上？ 營養師示警「7-60°C」危險溫度帶

營養師劉怡里表示，生雞蛋建議應清洗乾淨再烹煮，以降低大腸桿菌、沙門氏桿菌感染風險。（記者羅國嘉攝）

台灣無人化、自助化服務躍升市場主流，在提升營運效率之餘，炎夏下的食品鮮度與環境衛生也成為消費者關注焦點。雖然業者強調，透過機台點餐可減少人為交叉感染，並導入效期自動鎖定與定時消毒機制；但營養師仍提醒，無人店即時人力有限，食材若長期處於「7°C至60°C」的危險溫度範圍，恐引發細菌滋生風險。對此，衛生局說，會持續針對環境衛生與食品效期加強稽查，確保場所符合法規標準。

無人拉麵店鄒姓老闆指出，店內採全販賣機模式，消費者透過機台點餐，可避免傳統自助取餐可能產生的口沫污染或交叉感染等衛生問題；店內並於中午與晚間固定安排人員清潔環境，餐具經洗碗機清洗與消毒程序處理，食材則採小量進貨，蔬菜每週更新，以維持新鮮並減少浪費。另亞尼克表示，蛋糕販賣機溫度均符合標準，系統具有效期控管機制，商品即期將自動鎖定不再販售，由巡檢員每日補充新品，且螢幕選單清楚標示保存期限，供消費者自行選購。

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針對自助點餐機的衛生維護，台灣麥當勞表示，所有觸控面板均使用專門的清潔劑與擦布，並以「由上往下」方式擦拭；亞尼克則說，巡檢人員每日皆定時使用酒精擦拭蛋糕貨架、出貨台及觸控螢幕等，而紅外線感應器是使用棉花棒擦拭清潔。

營養師劉怡里認為，無人餐飲店常提供泡麵、醃菜及雞蛋等食材，建議消費者拿取後要確實蓋上蓋子，拿取食材時也建議別交談，避免口沫污染食物；生雞蛋建議應清洗乾淨再烹煮，以降低大腸桿菌、沙門氏桿菌感染風險。此外，業者需確保食品存放環境安全，避免食材長時間處於7°C至60°C的危險溫度範圍。

劉怡里也說，消費者在使用觸控螢幕點餐或取餐前後，應洗手以減少細菌傳播；若店內提供重複使用的餐具，建議自備環保餐具。此外，由於無人店人力有限，環境清潔較難即時維護，可能引來蟑螂與老鼠等衛生問題，呼籲業者應定期清潔，而消費者也應發揮公德心，妥善處理垃圾。

衛生局表示，目前尚未查有重大食品安全問題，僅部分環境衛生事項需改善，業者皆也依限期完成改善。後續稽查仍依《食品良好衛生規範準則》辦理，並將加強環境衛生、食品效期及保存情形等項目，確認標示完整性及食品業者登錄等事項，以確保消費者權益；如查獲違規情形，將依法辦理。

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無人拉麵店現場有提供冷藏蔬食。（記者羅國嘉攝）

麥當勞店內自助點餐機有專屬的清潔標準，所有觸控面板均使用專門的清潔劑與擦布，並以「由上往下」方式擦拭。（記者羅國嘉攝）

民眾使用自助點餐機點餐。（記者羅國嘉攝）

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