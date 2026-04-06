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    首頁 > 生活

    生存遊戲交流 民間向政府提建言︰這3方面有待改善

    2026/04/06 15:06 記者歐素美／台中報導
    圖為生存遊戲示意圖。（資料照）

    圖為生存遊戲示意圖。（資料照）

    位於台南市的PWG STUDIO，長期舉辦生存遊戲，並透過與官方的交流，以提供政府相關意見，3月底在台中外埔舉辦「月光行動9」活動，這場夜戰吸引官方人士到場交流，PWG STUDIO負責人畢逸群反映指出，曾有20多名現役國軍的生存遊戲玩家利用休假與民間生存遊戲玩家交流，卻被打得落花流水，主要就是裝備問題，他表示，國軍在個人裝備的妥善度、工作器材改善及電子地圖的使用訓練上，還有進步改善的空間。

    PWG STUDIO於3月28及29日在台中市外埔區舉辦「月光行動9」生存遊戲，畢逸群表示，當天有中央政府的長官前往了解交流，他在現場反映指出，曾有20多名現役國軍的生存遊戲玩家與民間生存遊戲玩家交流，卻慘敗，主要就是個人裝備的問題，但畢逸群強調，軍方人士參加，也是利用休假日，也算一般民眾。

    畢逸群說，PWG STUDIO舉辦生存遊戲交流活動長達9年，希望透過民間與政府單位的交流，以了解國軍裝備現況，作為政府改善的參考。當天他主要向相關人士反映，國軍長期到美國等國外交流，但交流人員返台後提供的反饋，政府並未落實，例如在個人裝備上，國軍的背心，軍備局雖有改善，但並未改善到痛點；工作器材上的改善，如槍上的配件，也未到位；俗稱ATAK的電子地圖，主要為英文介面，目前雖有中文版，但國軍在應用及使用上似乎還不夠熟練，訓練有待加強。

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