雲林斥資逾億元修復稅務局宿舍群 36戶將變身國際藝術村

位在斗六市的稅務局職務宿舍群修繕工程啟動，2027年完工後將活化做為國際藝術創生基地。（記者黃淑莉攝）

位在斗六市的稅務局職務宿舍群修繕工程啟動，雲林縣府文化觀光處表示，未來7棟36戶將活化成為雲林國際藝術創生基地，並串聯周邊文化場域，打造斗六文化藝術觀光廊帶，讓大家看到雲林深藏不露的文化底蘊，帶動地方觀光發展。

稅務局職務宿舍群位在斗六市文化路鎮東國小附近，1965年至1966年興建，是戰後初期公有集合住宅的重要代表，完整呈現當時公務員家庭生活型態與建築設計理念，具有歷史意義，縣府在2006年登錄為歷史建築。

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雲林縣長張麗善表示，稅務局宿舍群位在斗六核心地帶，腹地完整，交通便利，雲林有很多具國家級與國際水準的藝術大師，縣府自籌1億784萬元修復，完工後將做為國際藝術創生基地，提供在地及國外藝術家進駐，展示作品及分享、交流創作，展現雲林豐沛的藝文能量，讓外界看見雲林並不是文化沙漠，而是深藏不露，底蘊深厚的文化之都。

副縣長陳璧君指出，該宿舍群位在斗六舊城區最外環，周邊還有行啟記念館、舊警察局及警察宿舍群等重要節點，做為國際藝術創生基地，可吸引更多藝文人士到斗六創作。

文觀處長謝明璇說，基地靠近文化路的廉、能2棟會在今年底完工對外開放，規劃為辦公、商業及展演間，其他則在2027年底前全部完成，將做藝術駐村、藝文工坊、設計工作室、寄宿使用，並設置有公共服務機能。

謝明璇表示，國際藝術村創生基地將串聯雲中街警察宿舍群、行啟記念館及太平老街等文化據點，打造兼具文化深度與觀光魅力的文化廊帶。

位在斗六市的稅務局職務宿舍群修繕工程啟動，雲林縣長張麗善等人聽取修復計畫。（記者黃淑莉攝）

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