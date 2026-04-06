最高獎金30萬！彰化鹿港龍舟賽開放報名 親子也能實際划龍舟

每年端午節必有的活動、鹿港國際龍舟錦標賽，各隊選手水上拚速度比默契，吸引大批民眾到場觀賽。（圖由縣府提供）

時間過得飛快，今天是4天清明連假的最後1天，清明一過，端午節緊跟著來，一年一度的鹿港慶端陽系列活動重頭戲「2026國際龍舟錦標賽」也開始暖身了，賽事將於6月19日至21日在彰化福鹿溪登場，即日起受理報名至4月27日截止，最高獎金30萬元，主辦單位邀請國內外隊伍參戰，一較高下。

活動由彰化縣政府和彰化縣龍舟委員會共同舉辦，去年國際龍舟錦標賽報名隊伍達126隊，創下2003年以來新高，也顯示鹿港龍舟賽已成為全國、甚至國際間重要賽事之一。今年賽事設有社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組及國中混合組，採線上報名方式。

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除了競技賽事，3年前開始推出的親子龍舟體驗活動，今年持續辦理，開放一般民眾報名下水體驗，無論是親子家庭、新住民、女性或銀髮族，都能在專業教練帶領下實際划龍舟，感受划槳運動的刺激與樂趣。體驗活動將於5月17、18、24、25日舉行，採預約報名，每梯次由專業教練與舵手帶領，確保安全，也讓民眾留下難忘的端午回憶。

彰化鹿港國際龍舟賽每年在福鹿溪登場，國內外隊伍同場競速，是鹿港慶端陽的重頭戲之一。（圖由縣府提供）

鹿港夜間龍舟賽結合燈光效果，划龍舟、賞夜景一次滿足，年年人潮爆滿。（圖由縣府提供）

今年鹿港慶端陽系列活動的國際龍舟錦標賽，將於6月19日至21日在彰化福鹿溪登場，即日起開放報名至4月27日截止，最高獎金30萬元。（圖由縣府提供）

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