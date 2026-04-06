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    首頁 > 生活

    出席觀世音菩薩聖誕典禮 邱佩琳祈求基隆風調雨順

    2026/04/06 14:14 記者俞肇福／基隆報導
    今天農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，基隆市中正公園上的大佛禪院舉辦觀世音菩薩聖誕暨午供典禮，莊嚴肅穆。（圖為基隆市政府提供）

    今天農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，基隆市中正公園上的大佛禪院舉辦觀世音菩薩聖誕暨午供典禮，莊嚴肅穆。（圖為基隆市政府提供）

    適逢農曆2月19日觀世音菩薩聖誕良辰，財團法人基隆市大佛禪院今天（6日）上午舉行「大慈大悲觀世音菩薩聖誕祈福法會暨午供典禮」，基隆市副市長邱佩琳代表基隆市長謝國樑受邀出席參與，邱佩琳向在場民眾致意，共同祈求基隆市風調雨順、社會祥和。

    邱佩琳致詞指出，位於中正公園的大佛禪院，長久以來是基隆市重要的信仰中心，對許多基隆人而言，從市區遠遠望見觀音大士坐鎮山頭，不僅是最顯眼的城市地標，更是大家心中最慈悲、最安定的守護力量。

    本次法會循例舉行午供典禮，祈禱護法信眾消業障、增福慧，邱佩琳感謝大佛禪院董事長黃丁風、各位董事、法師及全體工作人員的用心籌辦，並肯定大佛禪院長年推動宗教教化與公益關懷，成為社會中安定人心的重要力量。

    在莊嚴殊勝的法會與午供儀式中，讓參與的民眾沉澱心靈，感受難得的平靜與法喜。最後邱佩琳再次轉達謝國樑的誠摯祝福，祈願觀世音菩薩慈光普照，庇佑每一位市民朋友闔家平安、福慧增長，祈福法會圓滿順利。

    今天農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，基隆市副市長邱佩琳代表基隆市長謝國樑參加祭典，為市民祈福。（圖為基隆市政府提供）

    今天農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，基隆市副市長邱佩琳代表基隆市長謝國樑參加祭典，為市民祈福。（圖為基隆市政府提供）

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