清明春雨助攻！農業水情旱象緩解 農水署：仍要審慎用水

高屏溪部分的水流量從降雨前的每秒7.2立方公尺，回升到目前的每秒21.7立方公尺。（資料照）

清明兒童節連假這波春雨，是農業水情的及時雨，農業部農田水利署今（6日）表示，南部地區一期作水稻已進入用水量增加的抽穗期，受益降雨，高屏溪降雨前流量每秒每立方公尺（cms）已降到7.2，今天回升到21.7cms，但仍低於過去10年4月平均流量的24cms。

從去年12月到今年4月1日，台灣面臨75年來同期的最嚴重旱情，受益於過去中央政府建設農水路設施與開挖旱井、調度抗旱車等，僅實施輪灌措施，新竹地區則由農民志願參加農業試驗單位的農業節水性計畫，極限給水予作物，農水署署長蔡昇甫表示，原農業用水較緊的高雄地區稻田已進入抽穗期，受益於這波均布形降雨，除天降甘霖外，也讓土壤更濕潤協助涵養水源，高屏溪的溪流量也明顯增加，從4月1日的今年以來新低點7.2cms，來到今天的21.7cms，對高雄地區農業整體水情顯著改善。

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雲嘉南地區之前農業用水平穩，不過山區果園用水緊張，蔡昇甫說明，受益這波雨勢，將有助於中南部山區果園中果樹成長結果，中部的苗栗與台中地區的農業用水則有大幅進帳，讓之前處於嚴峻狀態的苗栗、台中農業水情可說是鬆了一口氣，但因該區域插秧較晚，該區域稻田才剛進入本田期，但依氣象署預測，4月8日後整體水氣減少，未來2個月甚至少雨，預估台中、苗栗區域稻田要等到6月才會進入抽穗期，若期間都沒有降雨，也會是挑戰，用水仍要審慎注意。

至於水情最嚴峻的新竹地區，蔡昇甫表示，仍會繼續推動農業系統性節水計畫，這波降雨後雖然有進帳，但因新竹地區頭前溪水系的水資源涵養持續力較弱，加上溪流不大也較短，因此大部分的雨水都是川流入海，評估該區域後續挑戰仍大，水利小組長會跟農民一起努力讓該區域的一期作過關。

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