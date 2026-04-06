假日不打烊 台南海域違規作業今年已扣留21批漁具

台南市農業局漁港所針對違規刺網及籠具漁業漁船加強取締，並逕行扣留違規漁具後辦理公告招領。（農業局提供）

巡護台南海域假日不打烊，台南市農業局漁港及近海管理所在安平漁港外海查獲多起刺網及籠具漁業漁船違規作業情形，今年度迄今已依法扣留21批違規漁具，其中以籠具佔大宗。

為保育及養護南市海域棲地、漁業及生態資源，市府規範籠具及刺網漁業漁船作業之禁漁區、禁漁期及設置標示規定，每年10月1日至翌年6月30日淺海牡蠣養殖期間，禁止於南市距岸1.5浬內海域作業。

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農業局今（6）日結合漁會，執行海上巡查勤務並加強取締，共計扣留籠具77個、浮標旗4支、鐵錨4支等漁具，後續並辦理公告招領，權利人可於公告期限內，攜帶身分證明文件，檢附意見陳述書洽漁港及近海管理所領取，確認違規者，將依漁業法第65條規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

根據農業局統計，115年度截至目前為止，共扣留21批違規漁具，其中籠具170籠、刺網8領、鐵錨31支、浮標旗27支及繩索14捆等。

農業局長李芳林呼籲，從事籠具漁業及刺網漁業的漁民，務必遵守相關漁業管理規範，除申請參與試辦計畫者，禁止於禁漁區域內作業，市府將不定期出海巡查取締，遏止非法漁業行為。

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