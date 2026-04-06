從源頭預防偏差 南市投入多元課程強化校園反毒

教育局推動防制學生藥物濫用多元適性教育活動。（南市教育局提供）

強化校園藥物濫用防制，教育局推動「防制學生藥物濫用多元適性教育活動」，投入約300萬元補助9校辦理多元課程，吸引近800名學生參與，透過運動、技藝與戶外探索，引導學生培養興趣，從源頭預防偏差行為。

市長黃偉哲表示，青少年若能在學習與活動中找到成就感與自信，便能有效降低受不良環境影響的風險。市府以「多元適性」取代傳統宣導，透過運動與技藝課程，讓反毒教育融入生活經驗，提升學生拒毒意識與自我保護能力。

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教育局長鄭新輝指出，各校依學生特質規劃多元活動，其中以體育類課程比例最高，包括攀岩、獨木舟、舉重、扯鈴、Tee-ball及武術等，並結合藝術、文化技藝與職涯探索課程，讓學生在「做中學、學中做」培養專注力、紀律與團隊精神。

鄭新輝說，透過多元適性課程，引導學生從被動轉為主動，在團隊互動中建立自信與正向情緒。為深化防毒宣導，去年攜手中正大學與毒防中心新製依托咪酯等新興毒品動畫，並於今年上半年委託中正大學研究中心，針對歷年12部影片之入班宣導成效進行評估，擬定相關校園防毒策略，未來將持續整合中央與地方資源，攜手家庭與社區打造安全、無毒友善校園。

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教育局推動防制學生藥物濫用多元適性教育活動。（南市教育局提供）

教育局推動防制學生藥物濫用多元適性教育活動。（南市教育局提供）

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