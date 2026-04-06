單日擠爆28萬人次、今最後一天！ 陳其邁：快來衛武營看恐龍

陳其邁提醒全台民眾，今天是恐龍酷樂園最後一天。（翻攝陳其邁臉書）

高雄恐龍酷樂園4月5日擠爆28萬人，讓日本團隊超感動！高雄市長陳其邁PO文提醒全台民眾，今天是最後1天，快來衛武營看恐龍，來感受恐龍震撼與職人精神的交會。

陳其邁分享這幾天看到感動的幾幕畫面，有小孩坐在爸爸肩上認真看著恐龍，或是很多大人也變成小孩、跟小孩一樣開心，都讓市府團隊與日本團隊深深感覺，辦這場活動非常值得。

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他說明這次邀請日本DINO-A-LIVE團隊來台，是他們首次海外演出，也是迄今規模最大的1場；市府與日方從2年前（2024年7月）就開始籌備，還差點胎死腹中，因為DINO-A-LIVE在日本屬小劇場規模，海外首演加全程免費，日方幾度婉拒。

但副市長李懷仁親率市府與教育局團隊赴東京考察，社長也2度來台與市府討論及場勘，親自跑遍包括高流、駁二等九大地點。

陳其邁形容日本團隊是出了名的細節控（陳其邁被暱稱政策控），社長與副社長都是東京藝術大學畢業，曾在國立東京博物館任職，卻因對恐龍的熱愛義無反顧，全心投入擬真恐龍製作，連現場用膠帶品牌都有要求，承辦團隊更前後到日本拜訪8次，包括特地飛去當面確認設備。

這回有31位日本職人帶著恐龍踏上台灣的土地，許多人是生平第1次出國，為了這次來台灣第1次辦護照；第1天演出時，日本團隊有人在場落淚，說從沒看過這麼多觀眾，也很驚喜台灣有這麼多人喜歡他們的恐龍；而金丸社長站在台下，看著20年來親手養大的恐龍孩子，就算只看社長背影，都感覺得出驕傲。

陳其邁說，昨4月5日活動累計湧入逾28萬人次，下午場更有近10萬人同時在場，今天是最後1天，4月6日下午15:00、17:00、19:20各有一場演出，快把握最後機會，來衛武營看恐龍！也讓日本團隊知道，對恐龍的熱愛與堅持很值得。

衛武營恐龍酷樂園吸引大批親子參訪。（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁邀請親子把握機 會來衛武營看恐龍。（翻攝陳其邁臉書）

衛武營恐龍酷樂園昨單日湧入逾28萬人次。（圖由高市府提供）

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