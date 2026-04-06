阿蓮薦善堂建醮首造26尺王船 5/3彌陀送王化舟

薦善堂王船禮聘翁冬福王船師建造，彩繪則由國寶級潘麗水大師徒孫邱良寄老師操刀。（記者蘇福男攝）

開堂近百年的阿蓮區薦善堂，遵奉聖示舉辦「丙午科五朝王巡禳災祈安福醮」活動，首次打造長約26尺（約7.9公尺）王船，今天上午由道長開光點眼，預計5月3日（農曆3月17日）至彌陀區舊港口海邊「送王化舟」。

阿蓮薦善堂創建於1930年（日治昭和5年），當時阿蓮庄有7位青年為求證神明是否存在，前往庄內地方公廟清和宮焚香祈求神明顯靈，數日後，梓官善化堂扶鸞時，關聖帝君降筆指示阿蓮7位青年曾祈求建堂濟世之事，由於姓名皆與實際相符，眾人因此深信神意，開始學習扶鸞濟世，並籌備建堂。

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1934年（昭和9年）薦善堂建堂立號，主祀文衡聖帝、孚佑帝君為副主席、清水祖師為主壇，形成今日三殿規模，以扶鸞著書、宣講聖教、濟世化人為堂務宗旨，成為儒、道、釋三教合一鸞堂，為阿蓮地區信仰文化重鎮。

薦善堂主委朱清長表示，甲辰年有信眾在薦善堂擲筊，結果1個禮拜出現3次立筊，其中1次筊杯就立在金母娘娘神位前光滑的玉石地板上，令人嘖嘖稱奇，經請示清水祖師確定要建醮，並首次打造1艘26尺長的王船，禮聘翁冬福王船師建造，彩繪則由國寶級大師潘麗水徒孫邱良寄老師操刀。

朱清長說，這艘王船的（舟參）取自大崗山中1處私人果園的1株70、80年樹齡的老樟樹，歷經5個多月建造完成，昨（5）日前往彌陀舊港口請王，今天上午8點由道長為王船開光點眼，預計5月2日舉行「王船出廠遊境」，5月3日「送王化舟」，即日起每天上午9點至晚上9點王船開放自由參觀，並歡迎電話預約導覽，電洽：07-6312058、6310393。

阿蓮區薦善堂王船即日起至5月1日，每天上午9點至晚上9點開放自由參觀。（記者蘇福男攝）

高雄阿蓮區薦善堂舉辦「丙午科五朝王巡禳災祈安福醮」活動，首次打造長約26尺（約7.9公尺）王船，今天上午由道長開光點眼。（記者蘇福男攝）

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