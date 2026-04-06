太空站凌日太陽變棒球美拍 專家解惑

台南天文攝影家周銀王捕捉ISS過境太陽的罕見瞬間。（周銀王提供）

台南市天文協會榮譽理事長周銀王利用清明連假在台南市安南區拍到ISS（國際太空站）凌日的精彩畫面，太陽盤面正中央被劃了一條線，精確的一分為二，精彩美拍畫面曝光，引起網友好奇，戲稱高掛天際的日頭竟變成了一顆棒球。

3日上午9時0分21秒，ISS剛好路過太陽盤面，周銀王以天文望遠鏡全程攝影，再擷取影像檔疊合在一起，呈現ISS凌日的連續畫面，像是太陽盤面被劃了一條線似的，難得的畫面，令人驚艷。

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周銀王表示，ISS在安南區剛好是從頭頂上空通過，時間不到1秒，提早到安南區台江大道預先準備，當時雲層還很多，對焦有點難，還好ISS飛越前2分鐘雲有散去，很幸運捕捉到ISS從太陽盤面路過，全部過程不到1秒鐘。

他說，由於當時ISS算是比較靠近拍攝點，拍起來的影像比一般ISS僅呈現一個光點還要大，呈現出像是一個槓鈴或一節拉鍊的樣子。

他提醒，一般人拍攝太陽要十分小心，天文望眼遠鏡得再加上減光鏡，如果未減光，就像拿放大鏡對著太陽看，眼睛將會被灼傷，甚至失明，十分危險，相機感光元件也會受損，民眾若無相關裝備，勿輕易嘗試。

根據維基百科資料，國際太空站（International Space Station，縮寫為ISS）是一個在近地軌道上執行的科研設施，是人類歷史上第9個載人的太空站，於1998年發射迄今已約28年，約每96分鐘繞行地球一圈。

ISS於3日上午從台南通過的路線。（周銀王提供）

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