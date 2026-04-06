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    首頁 > 生活

    上午國5宜蘭至坪林北向壅塞 下午13路段易壅塞快避開

    2026/04/06 12:58 記者黃宜靜／台北報導
    國3南向225公里處事故。（圖由高公局提供）

    國3南向225公里處事故。（圖由高公局提供）

    今天（6日）是清明節連續假期收假日，交通部高速公路局表示，截至上午11時，國道全線交通量為29.2百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午國道壅塞路段主要為國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常，預估下午將有13路段易壅塞，建議用路人避開壅塞路段及時段。

    高公局表示，今天上午6時51分於國2西向0.4公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中外線車道，於上午6時56分排除，造成後方車流回堵1公里；8時於國3南向348.8公里處發生2輛大貨車及1輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於上午8時35分排除；10時31分於國3南向225公里處發生1輛小客車自撞事故，占用外線車道，於上午10時47分排除，均影響整體車流運作。

    高公局預判，今天下午重點壅塞路段為國1北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、草屯至霧峰、龍井至沙鹿、苑裡至後龍、大山至香山、關西至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國4西向潭子系統至豐勢；國6西向東草屯至霧峰系統；國10西向仁武至左營端等路段。

    高公局建議用路人，透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

    中央氣象署於今日上午發布大雨特報，苗栗以北地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，高公局呼籲用路人，雨中行車請開啟頭燈並加大跟車距離，若視線嚴重不良時請降速行駛或駛離國道，以保護自身及他人安全。

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

    清明連假收假日國道易塞車路段。（圖由高公局提供）

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