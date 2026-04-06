侯友宜淡水龍山寺參香祈福 贈匾感念守護地方逾百年

新北市長侯友宜致贈淡水龍山寺「慧日慈光」匾額。（記者羅國嘉攝）

今（6）日適逢農曆2月19日觀世音菩薩聖誕，新北市長侯友宜前往淡水市定古蹟龍山寺及十方學舍參香祝壽，並分別致贈「慧日慈光」與「普濟群生」匾額，祈求新北平安。侯友宜感念淡水龍山寺守護地方逾160年，不僅是居民精神寄託，更長期捐助救濟金回饋社會；同時讚許十方學舍將宗教轉化為安定心靈的力量，感謝菩薩庇佑淡水人口突破20萬並帶動各項重大建設發展。

侯友宜表示，觀世音菩薩信仰深入人心，俗諺「家家觀世音」展現其與大眾的深厚因緣。淡水龍山寺身為全台5座龍山寺之一，自清法戰爭時期便守護地方，更曾獲光緒皇帝御筆親題「慈航普度」匾額。該寺每年固定捐助淡水區公所及在地學校冬令救濟金與助學金，侯友宜特別致贈「慧日慈光」匾額，感念其世代傳承的慈悲精神。

請繼續往下閱讀...

隨後轉往由如乘法師創立的十方學舍，侯友宜贈予「普濟群生」匾額。他肯定十方學舍透過禪修與講座提供心靈諮商，且如乘法師身兼新北市佛教會理事長，該會連續15年每年捐款百萬元予市府，展現對弱勢族群的實質關懷。

侯友宜強調，淡水近年發展迅速，人口已達20萬大關，捷運與輕軌系統日趨完善，淡江大橋也即將完工，淡海新市鎮第二期更是不斷推進。他感謝菩薩對淡水的照顧，並允諾市府會與議員、里長共同打拼，讓這塊土地環境更好。

民政局長林耀長補充，觀世音菩薩聖誕當天新北各寺廟皆有盛大慶典。林口竹林山觀音寺啟建「吉慶植福」法會由僧伽領眾誦經；板橋接雲寺義工團隊準備萬份平安素齋供大眾「食福」結緣；中和南山觀音寺則舉辦「佛誕祝筵」，以肅穆的誦經儀式提供信眾心靈淨化環境，呈現多元的信仰風貌。

新北市長侯友宜致贈十方學舍「普濟群生」匾額。（記者羅國嘉攝）

新北市長侯友宜致贈龍山寺香油錢與到十方學舍參拜，並感謝普薩庇佑淡水越來越好。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法