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    首頁 > 生活

    台塑麥寮擬恢復2部燃煤機組 雲林縣府：符合環境影響等規範才可運作

    2026/04/06 11:50 記者鄭旭凱／雲林報導
    中東戰爭爆發，麥寮電廠是否重啟燃煤發電，引起高度關注。（雲林縣環保局提供）

    中東戰爭爆發，麥寮電廠是否重啟燃煤發電，引起高度關注。（雲林縣環保局提供）

    中東戰爭導致天然氣來源受阻且價格大漲，台電公司找上台塑麥寮電廠，希望剛剛在去年除役的燃煤機組中能有兩部重新運轉；雲林縣政府回應表示，轄內能源設施須在符合環境影響、健康風險等規範才可以運作。

    中東戰爭、荷姆茲海峽遭封鎖，包括日本、韓國等國家已啟用燃媒發電，而台灣不僅天然氣來源受阻且大漲，再生能源具間歇性，加上核電重啟緩不濟急，燃煤勢必得納入緊急應變計畫，經濟部已表示，燃煤機組確實是中東戰爭的緊急應變選項之一，目前尚在規劃。

    據了解，為了維持供電穩定，台電已找上台塑，希望能保留麥寮一號機與三號機共二部燃煤機組，合計約120萬瓩電力，大約能提供2.7％備轉容量率。

    由於麥寮電廠部分燃煤機組的發電總量未足，加上許可證期限到2027年底，若獲得雲林縣政府核准，即可立即「復活」啟用。

    對此，雲林縣政府回應表示，維護能源安全是中央政府不可迴避的責任，倘因國際局勢變化，須調整國內能源結構，中央政府有責任與民眾溝通，取得社會支持。

    縣府指出，高度關切近來國際局勢對能源供應的影響，期盼中央政府能妥善因應，維護民生、產業穩定；對於轄內能源設施一貫要求須在符合環境影響、健康風險等規範才能運作。

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