桃市建國國中跨國學生互動 絨毛熊Pebble遠赴摩爾多瓦展開文化之旅

Pebble受邀參加摩爾多瓦的Cahul City’s Patron Day城市慶典。（圖由建國國中提供）

桃園市立建國國中自2002年參與iEARN（International Education and Resource Network）所推動的Teddy Bear Project，長年透過「絨毛熊大使」進行國際教育交流。學生藉由交換絨毛熊並撰寫「熊熊日記」，記錄小熊在不同國家的旅行與生活體驗，從中認識世界各地的文化與生活樣貌。多年來，不僅讓參與的班級學生受益，也透過校內圖書館展覽及「建國青年」刊物分享成果，讓全校師生一起看見世界、認識不同文化。

建國國中校長莊文凱今日表示，該校的「建國熊」Pebble多年來已遊歷多個國家與城市，包括俄羅斯、白俄羅斯、阿聯酋杜拜，以及日本多個縣市。透過這些交流，學生不僅能了解不同國家的文化，也能從國際互動中培養全球視野與跨文化理解能力；本學期成功媒合的交流學校是位於東歐摩爾多瓦的約安・沃達文理中學，兩校正透過共同建立的Seesaw Classroom平台持續交流訊息，分享學校生活與文化。

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莊說，在雙方的小熊啟程前，兩校克服5小時時差，由他主持首場線上視訊會議，讓兩校學生進行首次的跨國見面，學生們介紹各自的學校與生活，也進行有趣的語言小教學。透過輕鬆有趣的互動，學生們對彼此語言產生濃厚興趣，並發現「和中文與英文比起來，羅馬尼亞文真是太難了！」

當建國熊Pebble抵達摩爾多瓦後，學生跟著Pebble的腳步「線上旅行」，認識摩爾多瓦多處著名景點，Pebble不僅穿上當地的傳統服飾，還與摩爾多瓦學生一起參加城市慶典並參與熱鬧的民俗舞蹈。在當地學生舉辦的義賣活動，Pebble也「現身」攤位，讓學生透過照片認識摩爾多瓦的特色美食與文化。

在Pebble於摩爾多瓦旅行的同時，建國國中參與專案的學生也努力向國外夥伴Misha介紹台灣，透過文字與照片分享台灣的自然風景、特色景點以及多樣美食，從夜市小吃到傳統文化活動，讓遠在東歐的學生也能看見台灣之美。

此專案寄送熊熊與文化包裹均透過國際快遞DHL往返寄送，運送費用約1萬5000元由家長會協助。

Pebble到校第一天，與摩爾多瓦學生大合照。（圖由建國國中提供）

Pebble參與交換學校的年度盛事Autumn Fair。（圖由建國國中提供）

建國國中在圖書館策展，分享專案成果。（圖由建國國中提供）

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