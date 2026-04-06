台師大調整學二舍整修計畫 優先保障學生住宿權益

國立台灣師範大學學二舍整修計畫引發學生反對。台師大校方表示將調整計畫。（圖由台師大學生會長黃莨騰提供）

國立台灣師範大學學二舍整修計畫引發學生反對，校方今（6）日發布聲明回應表示，將調整原有施工規劃，優先兼顧學生住宿權益，並朝降低施工影響的方向修正內容，後續也將向教育部申請計畫變更。

台師大指出，整修案是配合教育部推動的「新世代學生住宿環境提升計畫」，由學校提報並獲補助的重要工程，原目標在於透過公共空間整體改善，提升宿舍安全與生活品質，打造兼具學習、交流與生活機能的現代化住宿環境。

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針對學生會提出的疑慮，校方表達高度重視，並感謝學生積極參與公共事務。校方指出，已充分理解學生對床位供給不足及施工期間生活影響的關切，學生會所進行的問卷調查與意見回饋，也成為學校重新檢視計畫的重要依據。

依原規劃，學二舍整修以公共空間改善為主，並採分樓層、分批施工方式進行。不過，在綜合學生意見與整體評估後，校方決定調整方向，未來將以1樓公共空間整修為優先，其餘樓層則以不影響學生住宿為原則，僅進行必要的設備增設與優化，盡可能降低對學生生活的干擾。

校方表示，此次調整的核心，是在宿舍環境改善與學生住宿權益之間取得平衡，避免因施工造成過大影響，同時仍持續提升整體住宿品質，相關變更內容將儘速與教育部溝通，完成計畫修正程序。

台師大也強調，後續將持續與學生會及宿舍委員會保持溝通，適時說明規劃進度與調整內容，並透過對話機制凝聚共識。校方指出，學生參與校務討論有助於政策更貼近需求，也將作為未來推動相關工程的重要參考。

校方表示，未來在推動校園建設時，將持續兼顧安全、品質與學生實際需求，打造更友善且具支持性的住宿環境，讓學生在學習與生活之間取得更好的平衡。

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