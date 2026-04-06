台人引進澱粉腸「一根賣60元」 中國小粉紅驚呼︰比柯文哲還貪！

中國近代著名廉價小吃「澱粉腸」，曾在2024年被中共官媒《央視》評價是比豬飼料噁心的食物。（圖擷取自中國微博）

被中共官媒《央視》評價比豬飼料噁心的廉價小吃「澱粉腸」，近日被一對年輕情侶以創業名義引進台灣夜市販售，卻因原料未送檢等爭議，引發各界炎上。消息傳到中國，原本小粉紅準備為此出征、嘲諷台灣人，未料當他們得知業者一根澱粉腸竟賣新台幣60元，相當於人民幣15元，是中國在地價格的數十倍，瞬間崩潰破防，甚至砲轟業者「比柯文哲還貪」！

一對自稱20歲的情侶，今年在台北饒河夜市開幕號稱「全台灣第一間澱粉腸」，主打是配方自行研究的「純手工製作」食品，每根售價新台幣60元。然而，澱粉腸在中國多次被爆出成分不明，令許多網友擔憂會有食安疑慮，業者為此開直播澄清，未料卻自爆「原料未送檢」、「食品工廠代工」，反覆說詞引發全網譁然，紛紛向衛生局檢舉，業者昨（5）日緊急發聲補送檢，店家目前暫停營業與販售相關食品。

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這起事件不僅在台灣社會引發高度關注，也吸引澱粉腸發源地的中國網友討論。不少中國網友指出，比起澱粉腸，他們更羨慕台灣有很多美味又安全、在中國完全吃不到的各種特色小吃；另外，澱粉腸大多含肉量低、製作成本低廉，在中國路邊攤一根大多只會賣人民幣1至3元（約新台幣4至14元），甚至人民幣5元（約新台幣23元）就能買到3根，直言台灣業者每根賣到約值人民幣15元「太盤了」。

還有一些違法翻牆上海外社群平台的小粉紅，原本火力全開出征「惡意拿食安問題，帶風向抹黑澱粉腸」的台灣人，但在得知被炎上的台灣澱粉腸業者，每根售價竟要價相當於人民幣15元，大幅超過中國人的平均消費水準，當場氣得狂飆髒話，怒轟把這種廉價小吃賣到如此高價的業者，簡直是比民眾黨主席柯文哲更無恥的黑心奸商。

中國網友與小粉紅的真實反應，也讓不少台灣網友吐槽，「唐突共識」、「貴到戰意全失」、「盤到連小粉紅都震驚了」、「台灣的物價貴到14億中國人也嚇呆」、「一根60元真的太盤了，小粉紅戰不下去」、「原本想說就廉價食品黑什麼，結果發現價錢不廉價」、「小粉紅本來要開戰的，結果發現到這個離譜程度已經超過他的想像了」、「中國人民跟台灣人民同心的原因，兩岸一家親X、澱粉腸一根60元太貴✓」、「讓我買一根要價15人民幣的澱粉腸，結果連狗都不吃，你就說能不能罵吧？」。

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號稱「全台灣第一間澱粉腸」的業者，除特定口味，每根售價新台幣60元，消息傳到中國，震驚大批中國網友與小粉紅。（圖擷取自@honest_chicken IG）

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