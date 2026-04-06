台師大學二舍整修惹議 逾9成學生反對減少床位

台師大學二舍整修惹議，台師大學生會調查學生逾9成反對減少床位。（黃莨騰提供）

國立台灣師範大學學二舍整修計畫引發學生強烈反彈。台師大學生會今（6）日公布問卷統計指出，逾9成學生不支持整修方案，主要原因在於施工期間將減少約700床位，恐衝擊學生住宿權益與生活品質，已引發校內高度關注。

學生會長黃莨騰表示，調查共回收1607份有效問卷，結果顯示僅7.2%學生支持原計畫，若限定現住學二舍學生，支持比例更降至5.4%。同時高達89.8%學生擔心整修後床位更難抽中，顯示多數學生對住宿供給不足感到憂慮。以現況來看，已有約32.1%學生曾面臨學二舍抽宿未中情形，若再減少床位，將使更多學生被迫在外租屋，增加經濟負擔。

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除了床位問題，學生對施工期間的生活影響也表達高度關切。調查指出，71.1%學生擔心噪音影響作息，54.3%憂心睡眠品質，52%反映粉塵問題，另有40.3%擔心需在學期間頻繁搬遷。甚至有36.7%學生認為，施工期間外部人員進出頻繁，恐影響宿舍安全與管理品質。

黃莨騰進一步指出，學生並非反對改善宿舍環境，而是希望在不影響住宿權益的前提下進行優化。問卷顯示，學生最期待的改善項目包括連接各區的遮雨棚（30.43%）、健身房（28.25%）、K書中心與自習空間（約22%）等，顯示學生更重視公共空間品質與生活機能提升。

在改善方式上，近7成學生傾向採「不減床位」的方案，例如優先改善一樓公共空間、各樓層增設設備，而非全面翻修。學生會強調，這樣的方式既能提升生活品質，也能避免床位減少對學生造成直接衝擊。

學生會呼籲校方與教育部正視學生意見，重新檢討整修計畫，並透過充分溝通，尋求兼顧住宿權益與環境改善的方案，將持續與校方及教育部溝通，確保學生基本生活需求不被忽視。

此案也凸顯大學宿舍資源長期緊張問題。黃莨騰認為，宿舍不僅是居住空間，更是學習與生活的重要支持系統，相關政策應以學生需求為核心，避免因硬體改善反而加劇住宿壓力。

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