中市北屯、西區、烏日運動館 預計6～9月啟用

北屯國兒運設置中部唯一符合標準規格的滑冰場。（圖由市府提供）

台中人愛運動，台中市運動局表示，將在今年第2、3季陸續啟用3座場館，分別是北屯國民暨兒童運動中心預計6月、西區兒童運動中心預計8月而烏日全民運動館最快9月啟用，全市運動中心將達17座，滿足日益增加的運動人口需求。

運動局長游志祥表示，北屯設置中部唯一標準滑冰場、烏日導入運動科技深耕棒球訓練、西區打造兒童技擊運動空間，打造「一館一特色」。

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運動局表示，北屯國兒運除設有游泳池、體適能中心及綜合球場等6大核心設施外，最大亮點為中部唯一符合標準規格的滑冰場，除提供市民體驗冰上運動外，也可作為選手培訓及賽事場地。

運動局強調，台中滑冰選手近年於國際賽表現亮眼，在「2025年ASU亞洲短道競速滑冰錦標賽」勇奪4金4銀5銅，未來將以此場館作為培育冰上運動人才的重要基地。

此外，西區兒童運動中心以「小海豹俱樂部」為主題，設於美村綜合服務園區，延續歷史場域意象，結合柔道、空手道及跆拳道等技擊運動，透過遊戲化設計培養孩子紀律與專注力，此外，館內還設有兒童多功能球場與彈性教室。

第3個要啟用的烏日全民運動館，主打科技化運動體驗，導入運動科技與棒球學苑訓練系統，結合室內訓練與周邊戶外棒壘球場，打造完整訓練環境；館內規劃羽球場、健身房及多元教室，館外則結合環形步道與綠地景觀，形塑運動與生活融合的新型態場域。

運動局強調，去年運動中心使用人次已突破400萬，隨著新場館啟用，今年可望挑戰500萬人次；另外大龍全民運動館預計於2026年開工，持續擴充運動設施量能。

西區兒運以小海豹俱樂部為主題，並且延續原美軍俱樂部歷史場域意象。（圖由市府提供）

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