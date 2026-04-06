中市23路「書香公車」增加綠美圖站 一個月突破5千搭乘人次

台中市23路公車行駛經過多個圖書館，近來新增綠美圖，被稱為書香公車。（市府提供）

台中市被稱為文化都市，而台中市也有一條被稱為最「書香」的公車路線，就是23路公車，原本就行走國立公共資訊圖書館及大里圖書館等文化據點，在綠美圖開幕後又增設了綠美圖站，一個月即突破5千多搭乘人次，是一條相當受歡迎的路線。

交通局長葉昭甫表示，目前全市共有239條市區公車路線、1259輛公車投入營運，每月發車班次超過22萬班，行駛範圍涵蓋山、海、屯、城各區，每月服務人次突破700萬。

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交通局指出，台中市眾多路線中，23路公車近來討論度持續升溫，被網友封為「最有書香味的公車」，路線亮點最近才加入的水湳經貿園區重要文化地標「台中綠美圖」站。

台中綠美圖是由日本建築師妹島和世與西澤立衛所設立的SANAA建築事務所，及台灣劉培森建築師事務所合作設計，並榮獲國際建築媒體Dezeen列入2025年全球十大博物館與美術館之一，民眾在閱讀與觀展之間，感受藝術與生活的融合，自去年12月13日開館以來三個月吸引超過百萬人次造訪。

依統聯客運統計，23路全線單月運量達9萬3千人次，新增的「綠美圖（中科路）」站，一月份單站搭乘人次就達5651人次，假日更湧現大量搭乘人潮，每日發車60班，規劃10位駕駛長上線服務，提供穩定且便利的運輸服務。

有市民反映，這條路線行經綠美圖，延伸至國資圖、大里圖書館、國立台灣美術館與中興大學，也可於「向上國中站」下車，步行前往審計新村感受青創活力氛圍及將於9月啟用的美村綜合服務園區；若想品嘗在地美食，可搭乘至「美村向上路口站」，探索向上市場周邊小吃魅力，一條路線輕鬆完成。

台中綠美圖近來開幕，23路公車新增綠美圖站，運量上升。（市府提供）

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