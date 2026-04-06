竹市推動「愛心福利社」公私協力送暖 ，守護弱勢家庭改善生活。（市府提供）

新竹市政府持續推動「愛心福利社」計畫，透過公私協力整合資源，累計服務已達11萬6519人次。市府感謝社會各界源源不絕的愛心，共同支持弱勢民眾改善生活，攜手守護竹市弱勢家庭。

市長高虹安指出，位於新竹市衛生社福大樓8樓的「愛心福利社」實體店面，結合民間善心資源，提供經濟弱勢或遭逢急難的市民各類民生物資，及時給予協助，保障基本生活安全。該計畫以公私協力模式運作，並由社工提供適切服務，協助家庭逐步自立脫貧。市府也將持續以現金給付為主、實物給付為輔，積極落實社會救助政策，並號召更多社會力量加入，共同打造幸福友善城市。

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社會處長黃佳婷表示，「愛心福利社」每週一至週五上午9時至下午17時開放，提供嬰幼兒用品、成人用品、泡麵罐頭、食品雜貨、飲品沖泡及生活百貨等六大類物資，滿足不同族群需求。經社工評估後，民眾可依家庭成員人數領取7日食物福利包，或核發愛心福利卡3至6個月點數，小家庭1至3人每月（次）1,000點，4至5人每月（次）1,500點，6人以上每月（次）2,000點。

社會處指出，針對不便親自到場兌換物資的民眾，將由社工協助配送到府，確保物資與關懷即時送達；如遇特殊需求，例如家中成員罹患重病需專用營養品，亦可依個案狀況專案採購，確保生活無虞。市府也持續媒合民間企業與團體資源，擴大照顧網絡，歡迎更多民間力量加入行列。

社會處分享案例，76歲葉姓長者為身障者，其妻因中風失去語言及生活自理能力，日常由葉先生負責更換尿布、管灌配方營養品、測量血糖及施打胰島素，照顧壓力沉重，加上營養品及耗材費用負擔不輕。雖已領有中低收入老人生活津貼，但因家庭收入有限，經社工評估後協助申請愛心福利社點數6個月，讓家庭得以定期兌換所需物資，減輕經濟壓力。社工並持續提供關懷與支持，直至孫子完成學業並順利就業，家庭經濟逐步改善。

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