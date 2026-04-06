為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    清明連假結束 中橫公路東段恢復5時段管制放行

    2026/04/06 10:30 記者王錦義／花蓮報導
    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（記者王錦義攝）

    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（記者王錦義攝）

    清明連假即將結束，原在連假期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制，公路局東區養護工程分局指出，關原至天祥路段每日放行時段為：07:00~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00及16:30，請用路人多加留意通行時間。

    公路局東區養護工程分局指出，關原至天祥路段（台8線114.6k~167.3k）每日放行時段為：07:00~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00及16:30。天祥至太魯閣段（台8線167.7k~184.5k）同樣採5次放行，分別為：07:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05以及17:00~17:30。每日晚間18:00至隔日清晨07:00，全線仍實施夜間封路管制。

    公路局東區養護工程分局太魯閣工務段特別提醒，「通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」之用路人，向東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日17:00前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~17:30最後放行時段；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18:00夜間封路以前仍尚未通過關原管制站。

    太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，太魯閣往西天祥方向由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥；天祥往東太魯閣方向則從台8線→長春隧道→太魯閣口。公路局呼籲，山區路況受天候及地質影響較大，放行時段可能因突發狀況延後或取消，請用路人行前充分利用公路局即時資訊服務網或APP查詢路況，並收聽廣播掌握最新道路資訊，以確保行車安全。

    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

    清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播