清明連假結束 中橫公路東段恢復5時段管制放行

清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（記者王錦義攝）

清明連假即將結束，原在連假期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制，公路局東區養護工程分局指出，關原至天祥路段每日放行時段為：07:00~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00及16:30，請用路人多加留意通行時間。

公路局東區養護工程分局指出，關原至天祥路段（台8線114.6k~167.3k）每日放行時段為：07:00~08:00、10:00、12:00~13:00、15:00及16:30。天祥至太魯閣段（台8線167.7k~184.5k）同樣採5次放行，分別為：07:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05以及17:00~17:30。每日晚間18:00至隔日清晨07:00，全線仍實施夜間封路管制。

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公路局東區養護工程分局太魯閣工務段特別提醒，「通行大禹嶺至太魯閣口（全程約74公里）」之用路人，向東行（大禹嶺至太魯閣）最遲建議於當日17:00前抵達天祥，以免錯過天祥17:00~17:30最後放行時段；西行（太魯閣至大禹嶺）最遲建議於15:00通過太管處砂卡礑隧道東口管制站，以避免18:00夜間封路以前仍尚未通過關原管制站。

太魯閣口至長春隧道路段仍採分流通行，太魯閣往西天祥方向由太管處砂卡礑隧道→西拉岸隧道→台8線長春隧道→天祥；天祥往東太魯閣方向則從台8線→長春隧道→太魯閣口。公路局呼籲，山區路況受天候及地質影響較大，放行時段可能因突發狀況延後或取消，請用路人行前充分利用公路局即時資訊服務網或APP查詢路況，並收聽廣播掌握最新道路資訊，以確保行車安全。

清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

清明連假即將結束，原在假期期間開放日間雙向通行的台8線中橫公路東段（大禹嶺至太魯閣口），自4月6日起恢復每日5個時段放行的管制作法。（公路局提供）

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