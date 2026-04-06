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    首頁 > 生活

    湖口兒童節歡樂派對 國際火舞團與在地客家獅共演碰撞出新火花

    2026/04/06 10:29 記者廖雪茹／新竹報導
    湖口鄉兒童節昨晚壓軸表演，也是「竹風縣藝」首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇。（擷取自新竹縣政府官網）

    湖口鄉兒童節昨晚壓軸表演，也是「竹風縣藝」首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇。（擷取自新竹縣政府官網）

    新竹縣湖口鄉兒童節「歡樂派對 童趣嘉年華」昨晚壓軸表演，也是「竹風縣藝」首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇；特別的是，公所特別安排湖口國小客家獅社團及周三合客家獅團也登台聯演，讓國際與在地激盪出新的火花！

    湖口「歡樂派對」3日及5日在王爺壟停3、停4停車場登場，現場引進巴黎夢幻鞦韆等10組遊樂設施、4組大型氣墊城堡、「追風卡丁車」、闖關遊戲、兒童劇、活力唱跳舞台節目，以及文創市集、胖卡美食、限量拍貼機體驗、童玩手作DIY等多元活動，打造專屬湖口、一年一度的大型遊樂園。

    財團法人新竹縣文化基金會「竹風縣藝」也結合湖口兒童節規劃首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇，曾在英國達人秀表演「足技」火舞而爆紅的舞者楊立微也登台演出，融合舞蹈、特技，展現高度創意與國際水準。

    特別的是，湖口周三合客家方口獅，長期協助湖口國小客家獅隊培育，這次應邀與火舞團同台演出，不僅是傳統與創新的突破，也展現客家方口獅傳承的生命力，成為吸睛的亮點，令大小朋友耳目一新！

    清明連假豪大雨不斷，湖口鄉公所緊急應變，臨時調整「歡樂派對」活動日期。鄉長吳淑君感謝天公作美，縣府和鄉民代表會的支持，以及鄉親朋友的踴躍參與，隨後施放長達210秒煙火秀，為兒童節活動劃下絢爛的閉幕式！

    「即將成真火舞團」與湖口國小客家獅社團及周三合客家獅團同台聯演，讓國際與在地激盪出新的火花！（擷取自新竹縣政府官網）

    「即將成真火舞團」與湖口國小客家獅社團及周三合客家獅團同台聯演，讓國際與在地激盪出新的火花！（擷取自新竹縣政府官網）

    湖口鄉兒童節昨晚壓軸表演，也是「竹風縣藝」首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇。（擷取自新竹縣政府官網）

    湖口鄉兒童節昨晚壓軸表演，也是「竹風縣藝」首場活動，邀請「即將成真火舞團」帶來《火之星》兒童火舞劇。（擷取自新竹縣政府官網）

    長達210秒煙火秀，為湖口兒童節活動劃下絢爛的閉幕式！（擷取自新竹縣政府官網）

    長達210秒煙火秀，為湖口兒童節活動劃下絢爛的閉幕式！（擷取自新竹縣政府官網）

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