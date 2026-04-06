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    首頁 > 生活

    嘻哈就是生活 「水是你爸」用音樂對抗偏見寫下真實韻腳

    2026/04/06 10:19 記者蔡愷恆／台北報導
    「源源不絕！2025嘻哈大賞」由《水是你爸》榮獲「最佳演出獎」與「網內互打獎」；從左到右依序為Death（左一）、yBig（左二）與Pharcher（右一）。（圖由水是你爸提供）

    「源源不絕！2025嘻哈大賞」由《水是你爸》榮獲「最佳演出獎」與「網內互打獎」；從左到右依序為Death（左一）、yBig（左二）與Pharcher（右一）。（圖由水是你爸提供）

    源源不絕！2025嘻哈大賞「水是你爸」冠軍得主南山高中學生Death是校園裡穿著浮誇、不愛讀書的「學壞」例子。然而，當台下數千人齊聲合唱他的歌詞，不僅翻轉了家人的偏見，也讓曾被孤立的私校邊緣人，真正站上了證明自我的正名舞台。

    這段路走得並不輕鬆。Death國中時曾是成績優異、為滿足家人期許而活的「乖乖牌」，直到國三分手後開始質疑人生方向，並在《大嘻哈時代》現場被表演者享受當下的模樣震撼，才決定投身創作。

    轉型初期，他在校內常被同學以嘲諷神情看待，家人的不諒解更是一道難關。Death坦言，傳統、保守的親戚看他像看「異類」，甚至擔心他會帶壞小孩。在那段孤立的日子，唯有母親默默支持，直到奪冠影片瘋傳，家人才終於認可這是一條「正當的道路」。

    即便站上巔峰，Death透露自己其實患有「舞台恐懼症」，上台前會發抖到不敢直視觀眾。他分享前輩質感流氓曾鼓勵他，這種戰慄是「腎上腺素在興奮」。只要音樂響起，台下的熱情就會將僵硬轉化為力量。

    然而成名也帶來了無形的包袱；被《大嘻哈時代2》參賽者曾詠翔列為2025五年10大最值得期待的嘻哈最強新人、就讀中國醫藥大學組員yBig歌曲觀看數突破11萬、永春高中學生Pharcher與Death的Soundcloud熱門單曲也各突破7000與2000播放。Death坦言，現在連發限時動態都要反覆考量「質感」，擔心言行被截圖放大，甚至連好友小帳都得自我審查。

    在公眾面前，他們還得維持一套「酷形象」來應對。私底下，一起創作、表演「水是你爸」的yBig與Pharcher其實害羞靦腆，多由Death出面，但到了台上3人才會互換角色，展現出專業的饒舌人設。

    對Death而言，嘻哈不應被商業詞藻限制，「你自己覺得這是嘻哈，它就是嘻哈。」比起流行音樂千篇一律的愛情主題，他更追求有生命力的地下聲音。他甚至有一套辨別聽眾深度的標準：「如果對方聽過Losty，才算聽到蠻深的了。」

    Death說，yBig前陣子已經發行新專輯，他自己與Pharcher也將有個人創作。如今站上冠軍寶座，他們正用自己的韻腳，試圖在主流與偏見中寫下最真實的生活樣貌。

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