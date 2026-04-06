嘉義縣螢火蟲大量出沒 雨後「螢海」山區現蹤

竹崎鄉水社寮螢光點點。（鄧添貴攝影提供）

嘉義縣山區賞螢季於4月展開，清明連假出現間歇雨勢，許多賞螢景點在雨後出現大量螢火蟲，竹崎、梅山、中埔等地螢光點點，許多攝影愛好者和遊客入夜上山賞螢，直說「太美了」。

攝影師鄧添貴於連假期間到嘉義山區拍攝螢火蟲，在臉書社團「嘉義之美」張貼螢況，許多網友直說「漂亮！」

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鄧添貴說，目前竹崎鄉水社寮已廢校的龍山國小仁光校區螢火蟲螢況在雨後表現極佳，路燈熄燈後點點星光閃亮登場，昨晚螢火蟲多，遊客也多，很熱鬧，知名的水社寮車站鐵軌螢火蟲目前不多；而中埔鄉灣橋老宅附近及產業道路螢火蟲蟲況很多；梅山鄉梨園寮車站的螢火蟲，現在還不是很多。

鄧添貴分享拍螢火蟲的方式，用腳架固定相機，設定ISO1000、光圈f1.2、曝光60秒，或是ISO800、光圈f1.2、曝光120秒，就能拍下螢光點點的美麗畫面。

然而遊客多，有不少民眾賞螢時仍使用手電筒用強光照射，或是拍照時使用閃光燈，甚至捕捉螢火蟲，影響到螢火蟲生態；鄧添貴說，遊客賞螢請不要製造垃圾，不要進出踩踏草坪，不要捕捉螢火蟲，不要用強光照射螢火蟲生態保護區；螢火蟲季節常常看到家長帶小孩來捕捉螢火蟲，這是不好的行為，請家長要正確教導孩子保育生態的觀念。

嘉義縣文化觀光局說，位於阿里山林鐵交力坪與奮起湖之間的小站水社寮車站，當地長期推廣低碳環境，保存最原始的生態棲地，螢火蟲季節成千上萬的螢光在廢棄校園與鐵道邊閃爍，宛如鋪上一層「螢河地毯」，漫天飛舞的螢光美不勝收。

嘉義縣文化觀光局表示，嘉義山區紫藤花季落幕，瑞里山林景觀壯闊，民眾還可漫步在台版「嵐山竹林小徑」，兩旁竹林整齊高聳，彷彿置身武打電影場景，或深入青年嶺步道，抵達如蜂窩般的巨大石壁，感受燕子崖與千年蝙蝠洞的震撼 。

已廢校的龍山國小仁光校區螢火蟲大量出沒。（鄧添貴攝影提供）

中埔鄉灣橋老宅附近螢火蟲美景。（鄧添貴攝影提供）

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