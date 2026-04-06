50年老屋終於接到光纖 尹立嘆：等了快6年啊

尹立分享智慧家庭設備。（記者王榮祥翻攝）

高雄一棟50年老屋因為技術問題，長期只能使用電話線連接網路，直到近期資深技師協助穿線，終於能使用到傳輸更快的光纖，老屋屋主、也是民進黨高市議員參選人尹立感慨：等了快「6年」啊！

尹立指出，搬到現在住所快6年了，房子年紀也差不多50歲，當初申請網路時，因為附近未有光纖主幹鋪設，所以只能使用傳統電話線來接網路，最高速度也只有100/40M。

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他透露自己智慧家庭設備實在太多，電視、冷氣、洗碗機、蒸烤爐、風扇、空氣清淨機、電燈、攝影機、除濕機，全都連接上網，加上電腦與NAS設備，實在不敷使用，但礙於現實條件，也只能勉強接受。

尹立說，他三不五時會在中華電信APP查詢，終於在去年查到可以申請光纖，想說等了5年，終於可以升級一下網路，二話不說就趕快申請，沒多久中華電信也派工程師來穿線，結果看了一下，卻說線穿不通，只能放棄。

不料這過程中、客服一直來電建議升級，他也反應說不是不想升級，是工程師評估不能穿線，後來有客服來電表使要安排「困難件」，找老經驗的工程師來處理。

尹立指出，又過了好幾個月，終於有位老師傅來處理，也順利穿線成功，再等了段時間，終於把光纖網路弄好，現在是300/300M，確實網路也順暢了一些，但整個過程讓他感慨「等了快六年啊」。

尹立等了6年，終於讓50年老屋接上光纖。（記者王榮祥翻攝）

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