新北擴大推定時定點垃圾收運 塭仔圳重劃區設專用避車彎

新北市環保局推動定時定點垃圾收運服務，目前共有403處停靠點。（環保局提供）

追垃圾車已成為民眾日常生活風景，但許多上班族礙於工作因素無法配合，部分行動不便的長輩追著垃圾車跑，也產生安全疑慮。新北市環保局推動定時定點垃圾收運服務，目前共有403處停靠點，另針對施工中的塭仔圳重劃區，已規劃19處垃圾車專用避車彎，未來將評估擴大推動，提高民眾便利性。

環保局長程大維日前在市政會議報告指出，為保障清潔隊員在垃圾收運及民眾交付垃圾時的安全性，環保局推動定時定點垃圾清運服務，因涉及民眾長期的生活習慣，且顧及年長者需求，新北市持續以增加定點數為努力的方向，目標每年提升5%，針對新興開發的重劃區，希望採全面定時定點收運，並施作垃圾車專用避車彎。

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環保局表示，目前新北市共有403處垃圾定時定點清運處，近6年成長109%，每處定點停等時間3分鐘以上，並設有7處時段性禁止停車停車格，供定點收運車輛停靠使用，未來也會與交通局合作，增加設置停靠點。

環保局說明，針對重劃區的定時定點收運，主要鎖定住宅區為收運對象，以步行100公尺內、約行走5至10分鐘的距離為定點設立原則，目前已在新店中央新村北側重劃區內設有4處定時定點垃圾收運。

另外，正在整地開發的塭仔圳重劃區，在地政局協助下，環保局已規劃19處垃圾車專用避車彎，未來社區民眾進駐後，如果有垃圾交付需求，即可利用避車彎推動定時定點垃圾收運作業。

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