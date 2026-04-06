中橫山區持續下雨便道取消上午通行班次 台八線路樹倒派員移除

台八線11K（東勢區龍安路段）路樹倒塌影響交通，公路局谷關工務段已派員移除。（民眾提供）

春雨不斷，因雨量已達行動管理值，中橫便道上午7點的通行班取消，因應清明返鄉人潮而加開的上午10點班次也取消；另台八線11K（東勢區路段）路樹及電桿倒塌影響交通，公路局谷關工務段及台電已派員搶修及移除。

公路局谷關工務段長饒哲銘表示，今天清晨山區持續下雨，雖然雨量不是很大，但已達中橫便道的行動管理值，並出現零星落石，因此取消上午7點的通行班次，目前雨量也達標，因此上午10點加開的通行班次也取消。

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另東勢區東關路四段台8線11K處，今天上午6點40分，因連夜豪雨影響，該路段邊坡路樹及電桿倒塌，占用車道，致交通受阻，一度採單線雙向通行，台中市議員吳振嘉立即在臉書提醒民眾注意安全。

警方獲報後立即派員到場實施交通管制，維護現場安全，同步通報相關單位派員搶修，並透過警廣電台協助廣播路況資訊，提醒用路人提前改道或配合現場指揮通行，經相關單位全力搶修，已於上午8時50分清除，9點恢復雙向正常通行。

台八線11K樹木及電桿倒塌，東勢警分局派員指揮交通。（民眾提供）

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