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    首頁 > 生活

    路邊報廢車處理需3個多月 邱于軒：程序繁瑣到傻眼

    2026/04/06 09:33 記者王榮祥／高雄報導
    邱于軒建議高市府建立跨局處協調機制、明訂清運時程、盡速解決問題。（翻攝臉書）

    邱于軒建議高市府建立跨局處協調機制、明訂清運時程、盡速解決問題。（翻攝臉書）

    高雄通報廢棄車處理前後竟需3到4個月!市議員邱于軒認為行政程序繁瑣到令人傻眼，建議市府建立跨局處協調機制、明訂清運時程、盡速解決問題。

    邱于軒彙整現行體制下，移動一部廢棄車須走過的程序，首先是警察局現場查處、貼單，接著進入7天公告期（等待車主自行處理），若無人處理再聯絡環保局進行廢棄認定，環保局確認後還須協調拖吊業者，最後再協調交通局尋找移置廢車地點。

    邱于軒分享其經驗指出，只要遇到跨部門協調、或是保管場空間不足，1部車處理下來竟然要 3到4個月！程序繁瑣且時間冗長。

    她認為廢棄車輛長期霸佔停車格、造成環境髒亂，甚至成為治安死角，雖能理解程序合法性的重要，但市民的居住品質也不能因為「跨部會公文往返」而犧牲。

    邱于軒建議市長陳其邁應針對此機制進行「雄好行專案」，建立跨局處溝通機制，明訂清運時程，縮短整個期程、盡速解決問題！

    高雄路邊報廢車處理程序因為行政流程繁瑣，最多約需費時3到4個月。（翻攝邱于軒臉書）

    高雄路邊報廢車處理程序因為行政流程繁瑣，最多約需費時3到4個月。（翻攝邱于軒臉書）

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