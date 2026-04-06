好消息！ 鯉魚潭水庫集水區又下雨 3天猛增795萬噸

此波鋒面接連3天在鯉魚潭水庫帶來降雨，讓水庫蓄水3天猛增795萬噸，今天上午7點蓄水達3800萬噸。（鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣中部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基、日月潭、湖山4座水庫的蓄水量，明顯比去年同期低，其中鯉魚潭水庫因台中用水量大，蓄水率更是跌破3成持續下探，所幸此波鋒面帶來降雨，昨天又降下4.3公厘雨量，加上集水區持續進水下，讓水庫蓄水1天又增加247萬噸，3天共增加795萬噸，蓄水率回升到32.8%，為水情帶來好消息。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

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此波降雨，4月3日在集水區降下20.1公厘雨量，4月4日更是猛灌184.3公厘，昨天又降下4.3公厘，3天共降下208.7公厘的雨量，讓水庫蓄水持續增加，昨天到今天在集水區持續進水下，蓄水1天增加247萬噸，近3天更是猛增795萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到32.8%，蓄水量達3800萬噸。

因今天凌晨至今，集水區又降下近20公厘的雨量，水庫蓄水有望持續增加，為水情帶來好消息。

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