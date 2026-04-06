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    白沙屯媽祖16日抵北港 雲林備戰推8回收站及粉紅超跑「環保車」

    2026/04/06 09:32 記者黃淑莉／雲林報導
    白沙屯媽祖徒步北港進香4月16日抵達，預估有百萬人潮湧入北港。（資料照，記者黃淑莉攝）

    白沙屯媽祖徒步北港進香4月16日抵達，預估有百萬人潮湧入北港。（資料照，記者黃淑莉攝）

    苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香今年報名逾40萬人，4月12日深夜起駕，16日抵達北港，預估當天將湧入百萬人次，雲林縣環保局公布當天8處定點回收分類站，並將出動2輛「粉紅超跑環保車」在北港鎮內隨機移動，縣府邀請香燈腳、信眾「跟著女神走，環保作伙守」。

    白沙屯媽祖徒步北港進香16日抵達北港，根據往年經驗，當天不只隨行香燈腳，還有各地陣頭、媽祖信眾會湧入北港迎接鑾駕，北辰派出所、朝天宮廟前中山路更是一大早就湧現大批人潮，雲林縣府預計今年人數將創新高。

    環保局長張喬維指出，白沙屯媽祖進香沿途有許多民眾提供各種飲料、食物給香燈腳補充體力及結緣，為響應減少一次性餐具使用，環保局16日上午8點起在北港鎮文化中心前人行道設攤，只要自備環保杯、筷、碗2件以上，到攤位簽署「綠色功德榜」，即可兌換限定媽祖結緣小物，另還有「勇」闖五關遊戲，過關可拿媽祖結緣品。

    張喬維表示，為方便香燈腳隨手做回收，當天在北港鎮內2輛「粉紅超跑環保車」在北港鎮內隨機移動，並設置8個定點回收分類站，分別在碧水寺、華勝路匯豐汽車展示中心前、在地旅人市集、多那之北港店、拾日coffee、北港文化中心人行道、北港鎮公所及文化路與公園路口，由環保局及雲林海線青年文化觀光發展協會帶領的媽祖環保守衛隊，上午8點至下午5點駐守在各點為香燈腳服務。

    方便隨行香燈腳及各地來迎接媽祖的信徒做回收，雲林縣環保局設8處回收站及派出2輛粉紅超跑環保車。（雲林縣環保局提供）

    方便隨行香燈腳及各地來迎接媽祖的信徒做回收，雲林縣環保局設8處回收站及派出2輛粉紅超跑環保車。（雲林縣環保局提供）

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